Kurban kesimi ne zaman biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Diyanet açıklaması...

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte kurban kesimi ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Bugün, Zilhicce ayının on birinci günü, yani Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bayram sevincini artırmak isteyen Müslümanlar kurbanları, akraba ve komşulara ikram ediyor. Kurban kesim işlemi yapacak olan vatandaşlar, kesim işlemlerinin hangi tarihe kadar yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, kurban kesimi ne zaman biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? İşte merak edilenler...

KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BİTER?

Kurban, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.