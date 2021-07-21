Kurbanda şükür namazı ne zaman kılınır? Kurban namazı ne zaman, saat kaçta kılınabilir? Diyanet açıkladı...

Kurbanda şükür namazı ne zaman kılınır? Kurban namazı ne zaman, saat kaçta kılınabilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şükür namazı genellikle şükür etmek amacıyla verilen nimetler karşısında mutlu olmayı ve huzura erdiğini Allahu Telaya ibadet olarak göstermek için kılınır.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgilere göre, esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.