Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Kurban Bayramı'nda dışarı çıkacaklar dikkat
YAŞAM ahaber.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında hava sıcaklıklarının azalacağı ifade edilirken, beş günlük hava tahmin raporu incelendiğinde İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki çok sayıda ilde sağanak yağış olacağı görüldü. İstanbul Ankara İzmir hava durumu... Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bayram süresi boyunca ve sonraki günlere yönelik tahminlerde bulunuldu. Yurt genelinde sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren azalacağı belirtildi.
SICAKLIKLAR AZALIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 10 -12 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediyor." ifadelerini kullandı.
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