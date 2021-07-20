Kurban Bayramı'nda üzerine inek düştü: Sağ diz kapağı kırılan Şeref Deniz Beloğlu hastaneye kaldırıldı

İNEK ÜZERİNE DÜŞTÜ

Öte yandan bir vatandaş da kesim için büyükbaş hayvanını ahırdan çıkarmaya çalıştığı sırada ineğin üstüne düşmesi sonucu sağ bacağın diz kapağı kırıldı. İneğin huyunu söylemediği için mal sahibinden davacı olacağını ifade eden Şeref Deniz Beloğlu, "İnek üstüme tüydü. Vallahi ineğin hakkından gelemedik. Ufak bir şeydi ama mal sahibinden davacı olacağım. Bu ineğin huyu böyle demedi ki. Ahırdan çıkardığım sırada oldu. Diz kapağım kırık. Çok berbat ya. Adamın dünyası ters dönüyor. Sanki gece oldu gibi" dedi.