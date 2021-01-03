Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya'nın yeniden müminlerle buluşması vesilesiyle sevinç yaşadık

Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde yaptığı "Geçmişten Geleceğe Muhasebe" konulu sohbette, modern dönemde ulaşım, iletişim ve teknolojinin büyük bir hızla geliştiğini ancak insanın derin bir yalnızlığa mahkum olduğunu belirtti.

Bugün insanlığın devasa krizlerle karşı karşıya kaldığını, savaşların, felaketlerin ve musibetlerin insanın geleceğe dair umudunu iyice zayıflattığını ifade eden Erbaş, Batı merkezli kurulan yeni dünya düzeninde insanın hayatın anlamını ve varoluşun gayesini kaybettiğini söyledi.

Erbaş, bugün insanlığın aklını ve vicdanını kullanıp kendisiyle yüzleşmeye ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Bilhassa İslam dünyası ve Müslümanlar olarak inanıcımızı, medeniyetimizi ve sorumluluklarımızı dikkate alarak derin bir muhasebe yapmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.