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Sözcü'nün skandal Ayasofya manşetine Yunan medyası sahip çıktı! Başkan Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldu

, yeni yılın ilk gününde skandal bir manşete imza atarak, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altındaki listeye 'nın ibadete açılmasını da koymuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetesinin haberine tepki göstererek "Ayasofya, 2020'nin taçlı yıldızıdır" ifadesini kullanması 'da gündem oldu. Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen gazete, Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının "kışkırtıcı" olduğunu savundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde skandal bir manşete imza atarak, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altındaki listeye Ayasofya'nın ibadete açılmasını da koymuştu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü manşet hakkında Basın İlan Kurumu inceleme başlatmıştı.

Yunanistan Başkan Erdoğanın Ayasofya 2020nin taçlı yıldızıdır sözlerinden rahatsız oldu YUNANİSTAN BAŞKAN ERDOĞAN'IN "AYASOFYA 2020'NİN TAÇLI YILDIZIDIR" SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözcü gazetesinin haberine tepki göstererek "Ayasofya, 2020'nin taçlı yıldızıdır" ifadesini kullanması Yunanistan'da gündem oldu.

YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU
Haberde, Başkan Erdoğan'ın, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" ifadeleri aktarıldı.

"AYASOFYA, 2020'NİN TAÇLI YILDIZIDIR" İFADESİ RAHATSIZ ETTİ
Konuşmasının devamında Erdoğan'ın, "Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır" ifadesi, Yunan basınında rahatsızlığa yol açtı.

Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının "kışkırtıcı" olduğunu savundu.

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