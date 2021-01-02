Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde skandal bir manşete imza atarak, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altındaki listeye Ayasofya'nın ibadete açılmasını da koymuştu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü manşet hakkında Basın İlan Kurumu inceleme başlatmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözcü gazetesinin haberine tepki göstererek "Ayasofya, 2020'nin taçlı yıldızıdır" ifadesini kullanması Yunanistan'da gündem oldu.

YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU

Haberde, Başkan Erdoğan'ın, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" ifadeleri aktarıldı.

"AYASOFYA, 2020'NİN TAÇLI YILDIZIDIR" İFADESİ RAHATSIZ ETTİ

Konuşmasının devamında Erdoğan'ın, "Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır" ifadesi, Yunan basınında rahatsızlığa yol açtı.

Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının "kışkırtıcı" olduğunu savundu.