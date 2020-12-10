10 Aralık 2020, Perşembe
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Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek

Edinilen bilgiye göre, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak.

Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

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