Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrailli mühendislerin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Erbaş, zalimlerin insanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayıp kötülüklerine devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kadim coğrafyanın birlikte yaşama kültürüne, insanlığın huzuruna, barış ve güvenliğine de kastetmektedir. Bunun için peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, Mescid-i Aksa'ya yapılan tecavüz karşısında bütün din ve inanç mensuplarını gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyorum. Vicdan sahiplerini, insan hak ve onuruna saygı duyanları seslerini yükseltmeye davet ediyorum. Aksi halde zulme sessiz kalanlar da tarih karşısında ve insanlığın vicdanında ilelebet mahkum olacaktır."

Bütün Müslümanların bir araya gelip zulme ve işgale engel olması çağrısında bulunan Erbaş, "Ülkemiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Toplantıya, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nawaf Takruri, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Sudanlı Müslüman Alimler Rabıtası Genel Sekreteri Muhammed Abdulkerim ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri başta olmak üzere İslam ülkelerinden 70 temsilci katıldı.