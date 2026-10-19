Günümüzde 7'den 77'ye herkesin sıkça kullandığı yapay zeka, hızlı yanıtlama özelliğiyle rağbet görürken aslında her verdiği cevabın ne kadar doğru olduğu sorusu tartışılıyor. Gün içerisinde çok sayıda soru soruyor ve yanıt alıyoruz fakat yapay zekanın "Bilmiyorum" cevabını vermeyerek yalan ve uydurma yanıtlar üretmesi birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Uzmanlar yapay zekanın gerçek dışı bilgiler paylaşmasını "halüsinasyon" olarak nitelendirirken, ortaya çıkan vahim durumu A Haber'in Analiz bölümünde anlattı.

Bir doktorun hayati teşhisini, bir avukatın dosyasını, bir çiftçinin aylar süren emeğini ve bir insanın hayatını… Milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştıran yapay zeka, yaydığı kusursuz yalanlarla adeta küresel bir tehdide dönüştü. "Halüsinasyon" adı verilen ve sistemin bilmediği konuları kendinden son derece emin bir dille uydurmasıyla ortaya çıkan dijital yanılsama; birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. ANALİZ | YAPAY ZEKAYA "KOŞULSUZ GÜVEN" TEHLİKESİ "HALÜSİNASYON" TEHLİKESİ İLE HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL Modern dünyada sağlıktan hukuka, tarımdan küresel finansa kadar milyonlarca insan kritik kararlar alırken yapay zekaya danışıyor. Sorulan sorulara saniyeler içinde, son derece akıcı, ayrıntılı ve özgüvenli cevaplar verilmesi kullanıcıları büyülüyor; ancak ekranın arkasında dehşet verici bir gerçek yatıyor. Yapay zeka sistemleri için "yalan" ya da "gerçek" diye bir ahlaki filtre bulunmuyor. İstatistiki olasılıklar ve matematiksel formüllerle çalışan bu sistemler, ellerinde kesin bir bilgi bulunmadığında susmak yerine tamamen uydurma cevaplar üretiyor. "Halüsinasyon cevap" olarak tanımlanan bu süreçte sistem, karşısındakine yalan söylediğini dahi fark etmeden uydurduğu sahte verileri mutlak doğruymuş gibi pazarlıyor.

Yusuf Kartal, yapay zekanın gerçek dışı bilgileri halüsinasyon olarak tanımlandığını, bilmediği konu hakkında ʺBilmiyorumʺ demek yerine uydurmayı tercih ettiğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, yapay zekada dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek, "Yapay zekada halüsinasyon konusuna dikkat etmeliyiz. Halüsinasyon tam adıyla bir uydurma diyebiliriz. Yapay zeka bize bir cevap veremeyeceği zaman tamamen yanıtsız kalmak yerine uydurmayı tercih ediyor. Bu aslında yapay zekanın doğasında yatan bir durum. Çünkü yapay zeka istatistik ve olasılıklar üzerine kuruludur. Kısaca yapay zeka için yalan ya da gerçek durumu söz konusu değil." dedi.

Bilişim Uzmanı Osman Demircan ise yapay zekanın gelişmesi ile birlikte mantık dışı bilgilerin doğruluğunun ayırt edilmesinde zorlaştığını vurgulayarak, "Yapay zekanın kendi ürettiği bir kavramın da hayatımıza girmiş olmasıyla durum sanıldığından da endişe verici. Eskiden bizler buna teknik olarak halüsinasyon diyorduk. Yapay zeka bir konu hakkında bilgisi yoksa mantık dışı yanıtlar vererek aslında kendini belli ediyordu. Günümüzde ise yapay zekaya sorular sorulduğunda doğrudan yanıt vererek, bu cevabın doğruluğunu ise güvenilir kaynaklardan kontrol edemiyor. Bunun en büyük nedeni yapay zekanın her şeyi bilmiyor olması." ifadelerini kullandı.