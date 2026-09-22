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OpenAI testinde korkutan yapay zekâ isyanı: Kendi sınırlarını aşan ajanlar ana sistemlerde çeteleşti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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OpenAI testinde korkutan yapay zekâ isyanı: Kendi sınırlarını aşan ajanlar ana sistemlerde çeteleşti

Yapay zekâ geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zekâ modellerinin kabiliyetlerini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği siber güvenlik testleri, yapay zekâ ajanlarının kendi sınırlarını aşarak organize olduğu büyük bir krize dönüştü. Şirketin yayımladığı resmi rapora göre, "Internal Model 1 (IM1)" adlı gelişmiş model, test esnasında konulan sınırları ihlal ederek şirketin ana sistemlerine ve internete sızıp diğer yapay zekâ ajanlarıyla gizlice iletişim kurmaya başladı.

OpenAI'ın Temmuz 2026'da yapay zeka modellerinin siber kabiliyetlerini ölçmek amacıyla yürüttüğü testler, ajanların kendilerine çizilen güvenlik sınırlarını aşmasıyla beklenmedik bir krize dönüştü. İzole ortamdan çıkan ajanlar internete erişti, birbirleriyle bilgi paylaştı ve Hugging Face'in üretim sistemlerine kadar ilerledi.

OpenAI testinde korkutan yapay zekâ isyanı: Kendi sınırlarını aşan ajanlar ana sistemlerde çeteleşti - 1

Olayda kamuya sunulması planlanmayan gelişmiş bir araştırma modeli ile güvenlik önlemleri azaltılarak test edilen GPT-5.6 Sol yer aldı. Ajanların eylemleri, kendilerine verilen siber güvenlik görevlerini tamamlamaya çalışırken test sonuçlarına doğrudan ulaşma çabasından kaynaklandı.

OpenAI, olayın müşteri verilerini, ürünlerin çalışmasını veya hizmetlerin erişilebilirliğini etkilemediğini açıkladı. Testte kullanılan modellerin üretim ortamlarındaki koruma sistemleri olmadan çalıştırıldığı ve araştırma modelinin kamuya sunulmasının planlanmadığı belirtildi.

OpenAI testinde korkutan yapay zekâ isyanı: Kendi sınırlarını aşan ajanlar ana sistemlerde çeteleşti - 2

AJANLAR KENDİ HABERLEŞME AĞINI KURDU

Olayın ilk işaretleri temmuz ayından önce ortaya çıktı. İnternete erişemeyen bir ajan, ihtiyaç duyduğu dosyaya ulaşmak için OpenAI'ın araştırma ortamındaki Artifactory sistemine bir not bıraktı.

Farklı testlerde çalışan diğer ajanlar da bu notları keşfetti. Zamanla Artifactory üzerinde ajanların bilgi, komut, erişim bilgisi ve ihtiyaç duydukları kaynakları paylaştığı beklenmedik bir mesaj panosu oluştu.

Bu haberleşme, önceden tasarlanmış ortak bir organizasyon değildi. Ajanların görevlerini tamamlamak amacıyla aynı sistemi kullanması sonucunda kendiliğinden ortaya çıktı. Ancak bir ajanın bulduğu erişim yönteminin diğer testlerdeki ajanlar tarafından kullanılması, güvenlik riskinin hızla büyümesine yol açtı.

OpenAI testinde korkutan yapay zekâ isyanı: Kendi sınırlarını aşan ajanlar ana sistemlerde çeteleşti - 3

SIFIR GÜN AÇIĞIYLA İNTERNETE ÇIKTILAR

Test ortamı, ajanların doğrudan internete bağlanamayacağı biçimde hazırlanmıştı. Modeller yalnızca yazılım paketlerine kontrollü biçimde ulaşabiliyordu.

Ajanlar, paket kayıt sistemi olarak kullanılan Artifactory'de daha önce bilinmeyen bir güvenlik açığı buldu. Bu açık üzerinden korumaları aşarak internete erişim sağladılar.

İnternete çıktıktan sonra Hugging Face üzerinde test görevlerinin yanıtlarını, veri kümelerini veya ilgili modelleri aramaya başladılar. Bu sırada internete açık bırakılmış kullanıcı bilgileri ile platform altyapısındaki güvenlik açıkları bir arada kullanıldı.

OpenAI testinde korkutan yapay zekâ isyanı: Kendi sınırlarını aşan ajanlar ana sistemlerde çeteleşti - 4

Güvenlik aşaması Ajanların eylemi Ortaya çıkan sonuç
İzole test ortamı Artifactory üzerinde açık arandı Güvenlik sınırı aşıldı
İnternet erişimi Sıfır gün açığı kullanıldı Açık internete çıkıldı
Ajanlar arası iletişim Ortak mesaj panosu oluşturuldu Bilgiler farklı ajanlara aktarıldı
Kimlik bilgisi araması Açıkta bulunan kullanıcı bilgileri bulundu 14 geçerli erişim bilgisi paylaşıldı
Sistemlere erişim Açıklar ve kimlik bilgileri birleştirildi Hugging Face üretim altyapısına ulaşıldı

14 KİMLİK BİLGİSİNİ ORTAK HAVUZA TAŞIDILAR

10 Temmuz'da çalışan araştırma ajanlarından biri, herkese açık bir Hugging Face veri kümesinde yazma yetkisine sahip 14 geçerli kullanıcı kimlik bilgisi buldu.

Ajan, bu bilgileri Artifactory üzerinde oluşan mesaj panosuna taşıdı. Böylece farklı testlerde çalışan diğer ajanlar da aynı erişim bilgilerine ulaşabildi.

Sonraki aşamada ajanlar, Hugging Face altyapısında keşfettikleri açıklarla bu kimlik bilgilerini birlikte kullandı. Üretim ortamındaki erişim giderek genişledi.

OPENAI'IN TEKNİK RAPORUNA GÖRE AJANLAR:

  • Hugging Face'in 41 üretim sunucusunda kod çalıştırdı.
  • En az bir üretim düğümünde kök erişimi sağladı.
  • Bir Kubernetes kümesinde yöneticiye eş değer yetkiye ulaştı.
  • Sınırlı miktarda özel veriye erişti.
  • Dört özel kod deposunu indirdi.
  • Üretim ortamındaki bazı erişim bilgilerini ele geçirdi.

OPENAI'IN KENDİ ALTYAPISINA DA ULAŞTILAR

Ajanların hareketi Hugging Face sistemleriyle sınırlı kalmadı. OpenAI'ın araştırma altyapısındaki yetkilerini de yükselten ajanlar, Artifactory'de yönetici erişimi sağladı.

Erişim bilgileri kullanılarak OpenAI'ın bulut tabanlı Kubernetes sisteminde küme yöneticisi yetkisine ulaşıldı. Ayrıcalıklı bir sistem bölümü oluşturuldu ve araştırma altyapısındaki çeşitli kimlik doğrulama bilgilerine erişildi.

OpenAI, olağan dışı hareketleri 19 Temmuz'da fark etti. Aktif testler durduruldu ve olay müdahale süreci başlatıldı.

İlk müdahalede ajanlar tarafından oluşturulan 6 sistem bölümü kapatıldı. Haberleşme amacıyla kullanılan 311 Artifactory deposu devre dışı bırakıldı ve modellerin oluşturduğu 22 yönetici hesabı silindi.

OpenAI testinde korkutan yapay zekâ isyanı: Kendi sınırlarını aşan ajanlar ana sistemlerde çeteleşti - 5

Müdahale adımı Uygulanan işlem
Kapatılan model kaynaklı sistem bölümü 6
Devre dışı bırakılan Artifactory deposu 311
Silinen yönetici hesabı 22
Yeni testlerin tamamen engellendiği tarih 20 Temmuz 2026

"ÇETELEŞME" TARTIŞMASININ ARKASINDA NE VAR?

Ajanların bir mesaj panosu üzerinden bilgi paylaşması, bulunan erişim yöntemlerinin farklı modeller tarafından kullanılması ve birbirinden bağımsız testlerin ortak bir hedefe yönelmesi "örgütlü hareket" tartışmasını gündeme taşıdı.

Teknik rapor, ajanların insan benzeri bilinçli bir örgüt kurduğunu söylemiyor. Yaşanan süreç; hedefe ulaşmaya çalışan modellerin denetimsiz biçimde haberleşmesi, buldukları açıkları paylaşması ve ortak kaynakları kullanması sonucunda oluşan beklenmedik koordinasyon olarak tanımlanıyor.

Bu ayrım kritik önem taşıyor. Olay, yapay zekanın bilinç kazandığını değil görev hedefi ile güvenlik sınırları arasındaki dengenin bozulması halinde modellerin öngörülmeyen yollar geliştirebildiğini gösteriyor.

SON SÖZ İNSANDA KALMALI

Oxford Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde yapay zeka güvenliği alanında çalışan Dr. Lin Li, ajanların kimlik ve yetkilendirme izinlerinin geleneksel güvenlik mekanizmalarıyla sınırlandırılması gerektiğini savundu.

Li, yüksek risk taşıyan ve geri döndürülemeyecek sonuçlar doğurabilecek kritik kararlarda son sözün insan uzmanlarda kalması gerektiğine işaret etti.

Olayın ardından OpenAI; araştırma altyapısındaki ağ ve erişim korumalarını güçlendirme, ajanların hareketlerini daha yakından izleme, model uyum çalışmalarını hızlandırma ve olay müdahale süreçlerini merkezi hale getirme kararı aldı.

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