Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR ANCAK TEHDİT DURDURULAMIYOR

İngiltere'de yapay zekâ tarafından üretilmiş olsa dahi çocuk istismarı materyalleri yasa dışı kabul ediliyor. İngiliz hükümeti, bu tür materyalleri üretmek amacıyla yapay zekâ modellerini değiştiren veya dağıtan kişilere 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Ancak rakamların hızla yükselmesi, mevcut güvenlik tedbirlerinin istismarı engellemede yetersiz kaldığını gösteriyor.