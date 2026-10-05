Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor
Yapay zekanın karanlık yüzü bir kez daha gündeme geldi. İngiltere merkezli İnternet İzleme Vakfı (IWF), 2026'nın ilk 6 ayında 6 bin 310 yasa dışı çocuk cinsel istismarı görüntüsü tespit edildiğini duyurdu. Bir önceki yılın tamamındaki sayının daha aylar içinde yüzde 40 aşılması üzerine, küresel ölçekte acil yasal düzenleme çağrısı yapıldı.
6 AYDA 6 BİN 310 YASA DIŞI İÇERİK TESPİT EDİLDİ
İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığı IWF verilerine göre, yapay zekânın kötü niyetli kullanımı münferit olayları aşarak dijital dünyada ciddi bir tehdide dönüştü.
IWF uzmanları, 2026'nın yalnızca ilk yarısında çocuk cinsel istismarı materyali kapsamına giren 6 bin 310 yapay zekâ üretimi görüntüyü inceledi. Bu sayı, 2025 yılının tamamında incelenen 4 bin 500'ü aşkın görüntüyü daha yılın ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 40 oranında geride bıraktı.
KAN DONDURAN DETAY: HEDEFTE 7-13 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR VAR
İncelenen yasa dışı materyallerin büyük bölümünün 7 ila 13 yaş arasındaki çocukları hedef aldığı, vakaların ezici çoğunluğunda ise kız çocuklarının mağdur edildiği bildirildi.
Veriler, yapay zekâ araçlarının çocukların görüntülerinin istismar edilmesini kolaylaştıran ciddi bir tehdit oluşturduğunu ortaya koydu.
IWF'DEN TEKNOLOJİ DEVLERİNE VE HÜKÜMETLERE ÇAĞRI
Ortaya çıkan tablo sonrası bağlayıcı yasal düzenlemelere acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan IWF Politika Başkanı Hannah Swirsky, şirketlerin kötüye kullanılamayacak araçlar geliştirmesi gerektiğini belirtti. Swirsky, sorumluluğun yalnızca kullanıcılara bırakılamayacağını ve teknoloji şirketlerinin daha güvenli sistemler geliştirmeye zorlanması gerektiğini ifade etti.