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Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yapay zekanın karanlık yüzü bir kez daha gündeme geldi. İngiltere merkezli İnternet İzleme Vakfı (IWF), 2026'nın ilk 6 ayında 6 bin 310 yasa dışı çocuk cinsel istismarı görüntüsü tespit edildiğini duyurdu. Bir önceki yılın tamamındaki sayının daha aylar içinde yüzde 40 aşılması üzerine, küresel ölçekte acil yasal düzenleme çağrısı yapıldı.

Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor 1

6 AYDA 6 BİN 310 YASA DIŞI İÇERİK TESPİT EDİLDİ

İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığı IWF verilerine göre, yapay zekânın kötü niyetli kullanımı münferit olayları aşarak dijital dünyada ciddi bir tehdide dönüştü.

Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor 2

IWF uzmanları, 2026'nın yalnızca ilk yarısında çocuk cinsel istismarı materyali kapsamına giren 6 bin 310 yapay zekâ üretimi görüntüyü inceledi. Bu sayı, 2025 yılının tamamında incelenen 4 bin 500'ü aşkın görüntüyü daha yılın ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 40 oranında geride bıraktı.

Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor 3

KAN DONDURAN DETAY: HEDEFTE 7-13 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR VAR

İncelenen yasa dışı materyallerin büyük bölümünün 7 ila 13 yaş arasındaki çocukları hedef aldığı, vakaların ezici çoğunluğunda ise kız çocuklarının mağdur edildiği bildirildi.

Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor 4

Veriler, yapay zekâ araçlarının çocukların görüntülerinin istismar edilmesini kolaylaştıran ciddi bir tehdit oluşturduğunu ortaya koydu.

Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor 5

IWF'DEN TEKNOLOJİ DEVLERİNE VE HÜKÜMETLERE ÇAĞRI

Ortaya çıkan tablo sonrası bağlayıcı yasal düzenlemelere acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan IWF Politika Başkanı Hannah Swirsky, şirketlerin kötüye kullanılamayacak araçlar geliştirmesi gerektiğini belirtti. Swirsky, sorumluluğun yalnızca kullanıcılara bırakılamayacağını ve teknoloji şirketlerinin daha güvenli sistemler geliştirmeye zorlanması gerektiğini ifade etti.

Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor 6

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR ANCAK TEHDİT DURDURULAMIYOR

İngiltere'de yapay zekâ tarafından üretilmiş olsa dahi çocuk istismarı materyalleri yasa dışı kabul ediliyor. İngiliz hükümeti, bu tür materyalleri üretmek amacıyla yapay zekâ modellerini değiştiren veya dağıtan kişilere 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Ancak rakamların hızla yükselmesi, mevcut güvenlik tedbirlerinin istismarı engellemede yetersiz kaldığını gösteriyor.

Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor 7

GERÇEK FOTOĞRAFLAR YAPAY ZEKÂYLA MANİPÜLE EDİLİYOR

Tehlikenin boyutu yalnızca sıfırdan üretilen yapay görüntülerle sınırlı kalmıyor. Dijital saldırganların çocuklara ait gerçek fotoğrafları yapay zekâ araçlarıyla manipüle ederek sahte istismar içeriklerine dönüştürdüğü belirlendi.

Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor 8

Çocukların mahrem görüntülerinin yayılmasını engellemeyi amaçlayan "Report Remove" servisine 2026 yılında yapılan başvuru sayısı 420'ye ulaştı. Böylece başvuru sayısı, 2025 yılının tamamında yapılan 397 başvuruyu şimdiden geride bıraktı.

Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor 9

EMNİYETTEN VE UZMANLARDAN ANNE BABALARA KRİTİK UYARI

Tırmanan tehlike üzerine İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve IWF, ebeveynlere yönelik kritik uyarılarda bulundu. Uzmanlar, çocukların fotoğraflarının açık sosyal medya hesaplarında paylaşılmaması gerektiğini belirterek hesapların gizli tutulmasını ve fotoğrafların yalnızca güvenilir kişilerden oluşan "yakın arkadaşlar" gruplarında paylaşılmasını tavsiye etti.

Yapay zekayla çocuk istismarı içeriklerinde korkutan artış: Rakamlar alarm veriyor 10

Kontrolsüz şekilde yayılan yapay zeka teknolojisinin çocuk güvenliği açısından oluşturduğu ciddi tehdit, teknoloji şirketlerinin alacağı önlemler ve hükümetlerin uygulayacağı yaptırımlara ilişkin tartışmaları küresel ölçekte yeniden gündeme taşıdı.

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