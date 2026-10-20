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Teröristbaşı Gülen öleli 2 yıl oldu: Kestanepazarı'ndan Pensilvanya'ya uzanan 60 yıllık ihanet! Örgütün gücü kime kaldı?

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Teröristbaşı Gülen öleli 2 yıl oldu: Kestanepazarı'ndan Pensilvanya'ya uzanan 60 yıllık ihanet! Örgütün gücü kime kaldı?

1960'lı yıllarda İzmir Kestanepazarı'nda başlayan yapılanmadan 15 Temmuz hain darbe girişimine uzanan süreçte FETÖ'nün devlet kurumlarına sızma girişimleri ve kumpas davaları mercek altına alındı. Elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim 2024'te ölümünün ardından ihanet şebekesinde liderlik ve para kavgası derinleşti. Örgütün karanlık geçmişini A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin kaleme aldı.

İzmir Kestanepazarı'ndaki dar bir sokakta dini sohbet maskesiyle temelleri atılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sinsi ve en tehlikeli casusluk şebekesine dönüştü. 1960'lardan 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar devletin kılcal damarlarına sızan, uluslararası istihbarat servislerinin maşası haline gelen ihanet ağının elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt, derin bir güç ve para savaşına sürüklendi.

FETÖ’nün Kestanepazarı’ndan 15 Temmuz’a uzanan ihanet kronolojisi ve Gülen sonrası örgütte büyüyen güç savaşı - foto:ahaber.com.trFETÖ’nün Kestanepazarı’ndan 15 Temmuz’a uzanan ihanet kronolojisi ve Gülen sonrası örgütte büyüyen güç savaşı - foto:ahaber.com.tr

251 şehidin kanıyla yazılan direnişin ardından yurt içinde beli kırılan, yurt dışında ise piyon olarak tutulmaya çalışılan ihanet şebekesinin karanlık kronolojisini ve dağılma sürecini A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin kaleme aldı.

ANALİZ | FETÖ İLE MÜCADELE SINIRLARIN ÖTESİNDE SÜRÜYOR.

KESTANEPAZARI'NDAN DEVLETİN KILCAL DAMARLARINA SIZMA PLANI

İhanetin ilk tohumlarının 1960'lı yılların sessizliğinde atıldığı süreçte, 1966 yılında İzmir Kestanepazarı'nda başlayan dini sohbetler zamanla bir yapılanma stratejisine dönüştü. Önce insan kaynağını devşiren örgüt, ardından eğitim sisteminde ve bürokraside kadrolaşarak devletin kritik kurumlarında etkili olmayı hedefledi. Bu sinsi sızma taktiği, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in gizli kayıtlarına yansıyan, "Sezilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitme, ta ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma geleceğimiz adına çok önemli esaslardır, hususlardır; mutlaka riayet edilmesi lazım." sözleriyle de ortaya kondu.

FETÖ, Opus Dei yapılanmasını örnek alarak dinler arası diyalog üzerinden uluslararası bağlantılarını güçlendirdi - foto:ahaber.com.trFETÖ, Opus Dei yapılanmasını örnek alarak dinler arası diyalog üzerinden uluslararası bağlantılarını güçlendirdi - foto:ahaber.com.tr

OPUS DEI TAKLİDİ VE YABANCI İSTİHBARAT KÖPRÜLERİ

Örgütün uluslararası alanda güç kazanırken Latincede "Tanrı'nın İşi" anlamına gelen Opus Dei tarikatını taklit ettiği ve dinler arası diyalog maskesine sığındığı vurgulanırken; Gülen'in eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz ve CIA bağlantılı Graham Fuller ile George Fidas gibi isimlerle kurduğu temasların, örgütün küresel meşruiyet kazanmasında kritik bir rol oynadığı kaydedildi.

FETÖ elebaşı Gülen’in, Kasım Gülek ve ABD’li isimlerle kurduğu temaslar örgütün uluslararası bağlantılarında önemli rol oynadı - foto:ahaber.com.trFETÖ elebaşı Gülen’in, Kasım Gülek ve ABD’li isimlerle kurduğu temaslar örgütün uluslararası bağlantılarında önemli rol oynadı - foto:ahaber.com.tr

Örgütün tehlikesine 1990'lı yıllarda ilk dikkat çeken isimlerden olan ve suikast sonucu şehit edilen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu ise o yıllarda örgütün 600 trilyon liralık devasa bütçesine dikkat çekerek, "Düşünebiliyor musunuz, 600 trilyon liralık yıllık bir harcama kalemini içinde tutan korkunç bir imparatorluk. Yurt dışındaki okullarıyla, yurt içindeki okullarıyla, dershaneleriyle, holdingleriyle akılalmaz bir oluşum bu yapılanma. Bu kadronun yöneticisi ilkokul mezunu bir emekli vaiz mi?" ifadeleriyle tehlikenin boyutunu ortaya koymuştu.

FETÖ’nün kumpas davalarından 15 Temmuz darbe girişimine uzanan süreç - foto:ahaber.com.trFETÖ’nün kumpas davalarından 15 Temmuz darbe girişimine uzanan süreç - foto:ahaber.com.tr

KUMPAS DAVALARI, 7 ŞUBAT MİT KRİZİ VE İHANETİN ZİRVESİ: 15 TEMMUZ

2000'li yıllarla birlikte TSK, Emniyet, MİT ve Yargı'daki hücre tipi yapılanmasını derinleştiren örgütün; Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Devrimci Karargah, Oda TV ve Şike gibi kumpas davalarıyla devleti teslim almaya çalıştığı hatırlatıldı. 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın hedef alınmasıyla başlayan doğrudan saldırı süreci, 17-25 Aralık kumpası ve 19 Ocak 2014'teki MİT Tırları ihanetiyle devam etti.

Başkan Erdoğan, Bayırbucak Türkmenlerine gönderilen yardımlar üzerinden yürütülen girişimlere, “Bu casusluktur, bu ajanlıktır!” sözleriyle tepki gösterdi - foto:ahaber.com.trBaşkan Erdoğan, Bayırbucak Türkmenlerine gönderilen yardımlar üzerinden yürütülen girişimlere, “Bu casusluktur, bu ajanlıktır!” sözleriyle tepki gösterdi - foto:ahaber.com.tr

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak ihanetine, "Utanmadan, sıkılmadan Bayırbucak Türkmenlerine gönderilen yardımlarla ilgili spekülasyonlara girdiler. Bu casusluktur, bu ajanlıktır! Bunun hesabını da verecekler." sözleriyle sert tepki göstermişti. 15 Temmuz 2016 gecesi ise milletin silahlarını millete doğrultan hainlere karşı Başkan Erdoğan'ın televizyon ekranlarından yaptığı, "Milletten daha güçlü olanı yok. Ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum." tarihi çağrısıyla 251 şehit ve binlerce gazi pahasına darbe girişimi püskürtüldü.

7 Şubat 2012’de Hakan Fidan’ın hedef alınmasıyla başlayan süreç, 17-25 Aralık kumpası ve MİT TIR’ları olaylarıyla devam etti - foto:ahaber.com.tr7 Şubat 2012’de Hakan Fidan’ın hedef alınmasıyla başlayan süreç, 17-25 Aralık kumpası ve MİT TIR’ları olaylarıyla devam etti - foto:ahaber.com.tr

ELEBAŞI PENSİLVANYA'DA ÖLDÜ: ÖRGÜTTE MİRAS VE LİDERLİK KAVGASI BÜYÜYOR

20 Ekim 2024 tarihinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ölerek gömülmesinin ardından örgüt başsız kaldı. Elebaşının ölümüyle birlikte ihanet şebekesi, bugün ağır bir güç savaşı yaşıyor. Üst yönetimdeki para ve güç kavgası derinleşirken, Türkiye'nin kararlı operasyonlarıyla yurt içinde hareket edemez hale gelen örgütün varlığını sürdürebilmek için son çaresi istihbarat servisleri oldu. Bu servislerin koruması altına giren ihanet şebekesi, Türkiye karşıtı bir piyon olarak kullanılmaya devam ediyor.

FETÖ elebaşının Pensilvanya’daki cenazesi, örgütteki liderlik ve güç savaşının başlangıcı oldu - foto:ahaber.com.trFETÖ elebaşının Pensilvanya’daki cenazesi, örgütteki liderlik ve güç savaşının başlangıcı oldu - foto:ahaber.com.tr

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sınır ötesine taşınan istihbarat oyunlarına ve örgütün uluslararası desteğe sığınan son kalıntılarına karşı mücadelesini tavizsiz sürdürdüğü; bu topraklara ve millete verilen söz gereğince tek bir kırıntı dahi kalmayana kadar temizliğin kararlılıkla devam edeceği vurgulanıyor.

Teröristbaşı Gülen öleli 2 yıl oldu: Kestanepazarı'ndan Pensilvanya'ya uzanan 60 yıllık ihanet! Örgütün gücü kime kaldı? - 1

#Fetullah Gülen
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