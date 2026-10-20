Başkan Erdoğan, Bayırbucak Türkmenlerine gönderilen yardımlar üzerinden yürütülen girişimlere, “Bu casusluktur, bu ajanlıktır!” sözleriyle tepki gösterdi - foto:ahaber.com.tr

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak ihanetine, "Utanmadan, sıkılmadan Bayırbucak Türkmenlerine gönderilen yardımlarla ilgili spekülasyonlara girdiler. Bu casusluktur, bu ajanlıktır! Bunun hesabını da verecekler." sözleriyle sert tepki göstermişti. 15 Temmuz 2016 gecesi ise milletin silahlarını millete doğrultan hainlere karşı Başkan Erdoğan'ın televizyon ekranlarından yaptığı, "Milletten daha güçlü olanı yok. Ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum." tarihi çağrısıyla 251 şehit ve binlerce gazi pahasına darbe girişimi püskürtüldü.