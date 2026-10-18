Yapay zeka kolaylık mı, tehdit mi? "Halüsinasyon kaynaklı bilgi" tehlikesi

Yapay zekayı günümüzde en büyük yardımcılarımızdan biri olarak kullanıyoruz. Soruyor ve anında cevap alıyoruz. Fakat öyle bir tehlike var ki... O da yapay zekanın her zaman "Bilmiyorum." yanıtını vermemesi. Yapay zeka, halüsinasyon olarak adlandırılan yanıtlarla gerçek dışı bilgiler paylaşabiliyor. Bu yanıtlar bazen bir insanın hayatına da mal olabiliyor. Daha tehlikeli bir durum ise yapay zeka şirketlerine karşı, kaygılı insanları intihara sürükledikleri iddiasıyla açılan davalar. Detaylar, teknoloji editörü Nasuh Özer'in hazırladığı A Haber'in "Analiz" haberinde ele alındı.