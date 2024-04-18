İsrail’in Oded Yiyon planı | Orta Doğu’da bitmeyen kan ve gözyaşı! Hangi ülkeler hedefte?

Haykırışlar, feryatlar, yürekleri parça parça etti her defasında. Ve yine hep aynı soru dile getirildi tüm bu acı olaylar karşısında. "Orta Doğu'da akan kan neden durmuyor?" diye. Bu soruya yanıt bulabilmek, Orta Doğu'da huzuru, barışı ve kardeşliği hedef alan olayları anlamak için tezgahlanan sinsi ve kirli oyunun farkına varmak gerekiyor. Bunun için de işte tam da bu noktada İsrail'in Oded Yinon planını mercek altına almak gerekiyor. Ne amaçlandığını, hangi yolun izlendiğini ve hedefe ulaşmak için neler yapıldığını anlamak gerekiyor.