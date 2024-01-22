Katil İsrail ordusu yerle yeksan! Yeni görüntüler yayınlandı: Kassam Tugayları işgalcileri tam 12'den vurdu!
İşgalci İsrail ordusunu günbegün bozguna uğratan Kassam Tugayları, katilleri cehenneme postalamaya devam ediyor. 7 Ekim’den beri Gazze’deki masumlara kan kusturan işgalci İsrail, Hamas’ın gücüne artık karşılık veremez hale geldi. Öte yandan Kassam Tugayları, katil İsrail'i ordusunu bozguna uğrattığı yeni görüntüleri yayınladı.
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor.
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.
Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.
YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldığı görüntüleri paylaştı.
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