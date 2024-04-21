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Gayrettepe'deki "1.Şube" binasının yıkımı sırasında içeri giren kedi kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Gayrettepe’deki 1.Şube binasının yıkımı sırasında içeri giren kedi kurtarıldı

Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tarihi binalarından "Birinci Şube" ismiyle bilinen 10 katlı tarihi binanın kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkımı devam ediyor. Yıkım sırasında içeride bir kedi görülmesi üzerine iş makineleri durdurularak itfaiye çağırıldı. Ekipler, içeri girerek ağ yardımıyla kediyi yakaladı. Kedinin bina dışına çıkarılmasının ardından yıkıma devam edildi.

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