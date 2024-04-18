İsrail’in Oded Yiyon planı | Orta Doğu’da bitmeyen kan ve gözyaşı! Hangi ülkeler hedefte?

İsrail'in Gazze'de binlerce masum sivili katletmesiyle birlikte o çok bilindik "Orta Doğu'da akan kan neden durmuyor?" sorusu, bir kez daha zihinlerde beliriverdi. Bu soruya yanıt verebilmek ve Orta Doğu'da yaşananları kavrayabilmek için İsrail'in "Oded Yinon" planını anlamak gerekiyor? Nedir bu Oded Yinon planı? Neyi amaçlıyor? İşte tüm detaylar…

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