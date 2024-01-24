24 Ocak 2024, Çarşamba
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Batı Şeria’da İsrail zulmü! Katiller ikiz kardeşleri yetim bıraktı
Gazze'de 25 binden fazla sivili katleden İsrail, Batı Şeria'da da saldırılarını sürdürüyor. Tulkerim Mülteci Kampı'nı enkaza çeviren işgalci güç, Filistinlilere ait mülklere girdi, altın ve paraları çaldı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver İsrail zulmünün izlerini görüntüledi.