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Batı Şeria’da İsrail zulmü! Katiller ikiz kardeşleri yetim bıraktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 08:56
Gazze'de 25 binden fazla sivili katleden İsrail, Batı Şeria'da da saldırılarını sürdürüyor. Tulkerim Mülteci Kampı'nı enkaza çeviren işgalci güç, Filistinlilere ait mülklere girdi, altın ve paraları çaldı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver İsrail zulmünün izlerini görüntüledi.
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