ABD’de eski Türkiye manzaraları! 3 banka battı | Türkiye’de 2001 ekonomik krizi nasıl patlak verdi? IMF’e nasıl tutsak olundu?

DEVLET KRİZE SÜRÜKLENDİ

Ama her şey nafileydi ve ortada tam bir devlet krizi vardı. Çarklar durmuştu ve yaşananların faturası ise millete kesiliyordu.

Krizden önce yüzde 46 olan faizler o krizden sonra yüzde 7 bin 500leri görmüştü.