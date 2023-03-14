Kutlu yolculuk 2003'te başladı! Başkan Erdoğan seçim zaferine hazırlanıyor | 20 yılda Türkiye'de neler değişti?
20 yıl önceydi. Takvim yaprakları 14 Mart 2003'ü gösterdiğinde, Siirt seçimlerinin ardından Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 59'uncu hükümet kuruldu. O günden sonra Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ülkede 20 yıl kesintisiz reform ve şahlanış dönemi başladı. Peki Türkiye 20 yılda nereden nereye geldi? Detaylar, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı Analiz Belgeselde.
Bundan 20 yıl önce, takvim yaprakları 9 Mart 2003'ü gösterdiğinde ,Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından biri yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te yapılan ara seçimle, milletvekili seçilerek Meclise girdi. O günden sonra Türkiye'de artık hiçbir şey alışıldığı gibi olmayacaktı. Ülkede 20 yıl kesintisiz reform ve şahlanış dönemi başladı. Peki Türkiye 20 yılda nereden nereye geldi? Detaylar, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı Analiz Belgeselde.
Türkiye yıllarca bürokratik elitlerin, millet iradesiyle seçilmiş iktidarı vesayet altına alması yüzünden bir arpa boyu yol alamamıştı.
Koalisyon hükümetlerinin neden olduğu siyasi istikrarsızlık, ardından ekonomik kriz ve her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler, Türkiye'de 1960'lı yıllardan itibaren kısır döngüye dönüşmüştü. Bu Türkiye'nin kaderi olamazdı olmamalıydı.
Takvim yaprakları 9 Mart 2003'ü gösterdiğinde Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından biri yaşanıyordu.
Bundan tam 20 yıl önce 9 Mart 2003'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te yapılan ara seçimle, milletvekili seçilerek Meclise giriyordu.
Bu tarih önemliydi...
Önemliydi, çünkü, AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletin 20 yıllık iktidar yolculuğu o gün başlamıştı. Millet, o yolculuk boyunca her anı gördü tek tek not etti ve karar verdi!
Yasaklı yıllardı! 2002'de yüzde 34'le iktidara gelen AK Parti Meclis'te lidersiz yani Erdoğan'sız bırakılmıştı!
Lider hayattaydı ama birileri seçilmesini siyaseten yasaklamıştı!
Utanç tam 116 gün sürdü. Zorunlu bekleyiş bitti.
Recep Tayyip Erdoğan 9 Mart 2003'teki ara seçimde eşi Emine Erdoğan'ın memleketi Siirt'ten milletvekili seçildi.
O günden bugüne çok şeye tanık oldu Türkiye! Teröre de darbeye de en korkunç saldırılara da doğal afetlere de... Ama millet dik durmasını bildi eğilmedi!
Tanklara jetlere bombalara karşı elleriyle tırnaklarıyla savaştı çok yoruldu evet çok canlar verildi, çok yiğit toprağa düştü ama hainlere geçit verilmedi!
Bir başarı hikayesiydi bu eğitimde sağlıkta sosyal alanda... Yani eski Türkiye'den kalma çözülememiş üstü kapatılmış ne kadar sorunu varsa,
çözüldü o tarihten sonra!
Türkiye'nin büyüdüğü, milletin büyüdüğü bir hikaye yazıldı! Geleceğin modern Türkiye'sinin inşası ancak Başkan Erdoğan'a kısmet olmuştu.
Bugün Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felakatine rağmen dimdik ayakta ve devlet millet el ele verip, depremin yaralarını sarıyor.
14 Mayıs'ta Türkiye sandığa gidiyor. Cumhur İttifakı, milletiyle, bayrağıyla,öyküsüyle, devletiyle daha da büyüyeceği daha da güçleneceği bir süreçte yoluna devam ediyor.
Ancak eski Türkiye hayali kuran muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masa seçime sayılı günler kala bir dağılıp bir toparlanarak ancak adayını açıklayabildi. Kamuoyu haklı olarak soruyor, ''Kendilerine hayrı olmayanların millete hayrı olur mu''?
Türkiye artık geleceğe umutla bakıyor. Çünkü biliyor ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demek istikrar demek.
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