Kutlu yolculuk 2003’te başladı! Başkan Erdoğan seçim zaferine hazırlanıyor | 20 yılda Türkiye’de neler değişti?

Recep Tayyip Erdoğan 9 Mart 2003'teki ara seçimde eşi Emine Erdoğan'ın memleketi Siirt'ten milletvekili seçildi.

O günden bugüne çok şeye tanık oldu Türkiye! Teröre de darbeye de en korkunç saldırılara da doğal afetlere de... Ama millet dik durmasını bildi eğilmedi!

Tanklara jetlere bombalara karşı elleriyle tırnaklarıyla savaştı çok yoruldu evet çok canlar verildi, çok yiğit toprağa düştü ama hainlere geçit verilmedi!