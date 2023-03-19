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2001 ekonomik krizi nasıl patlak verdi? Türkiye'nin yönetilemediği yıllar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2023 18:25
ABD yaşanan finansal kriz nedeniyle üç banka iflasını açıkladı. Halk paralarını çekebilmek için bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. O kuyruklar akıllara 2001'de Türkiye de yaşanan ekonomik krizi getirdi. Türkiye'de 1993'ten 2003 'e kadar tam 25 banka battı. Ülke IMF'ye muhtaç hale gelmişti.
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