2001 ekonomik krizi nasıl patlak verdi? Türkiye'nin yönetilemediği yıllar...

ABD yaşanan finansal kriz nedeniyle üç banka iflasını açıkladı. Halk paralarını çekebilmek için bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. O kuyruklar akıllara 2001'de Türkiye de yaşanan ekonomik krizi getirdi. Türkiye'de 1993'ten 2003 'e kadar tam 25 banka battı. Ülke IMF'ye muhtaç hale gelmişti.