Meral Akşener'li İYİ Parti siyaseti "sol" yörüngesine mi girdi? | İşte "Osmanlı ve İslam karşıtı" Akşener politikası

Melik Yiğitel, "Özellikle sayın Akşener'in söylediği yenilir yutulur bir şey değil. 33 yıl tahtta kalan bir Abdülhamid Han hem Osmanlının topraklarını korumaya çalıştı hem İslam'ın bayraktarlığını yaptı. Ve tam anlamıyla yedi düvele karşı savaştı. Dolayısıyla o şartlar içinde nasıl bir demokrasi neyden bahsediyor anlamış değilim." ifadelerine yer verdi.

Tarihi ve kültürel gaflar silsilesine yenilerini ekleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu tavrındaki ısrarı "İslam ve Osmanlı karşıtı bilinçli bir politika mı yürütüyor?" sorusunu akıllara getirdi.