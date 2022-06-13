Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü! Yunanistan ve Rumlara net mesaj
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de açıklamalarda bulundu .Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile basın karşısına geçti. Yunanistan ile Ege adaları konusunda yaşanan gerilime değinen Bakan Çavuşoğlu, "Böyle boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok." dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığında baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.
Görüşmelerin ardından Tatar ile Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
YUNANİSTAN'A NET MESAJ
Çavuşoğlu, "Türkiye, Akdeniz'de hem kendi hem KKTC'nin haklarını koruyacak. Maraş, KKTC toprağıdır. Maraş açılımı çerçevesinde atılan adımlar uluslararası hukuku temsil etmiyor. Rum tarafı beyhude çabalar içinde olmasın. AB'nin gündemini de meşgul etmesin." ifadelerine yer verdi.
Rum yönetiminin bütün çözüm önerilerini reddettiğini söyleyen Ersin Tatar da, "KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'Evet' diyemeyiz. Maraş açılımı yeni siyasetin bir boyutudur." dedi.
YUNAN KOMUTANA TEPKİ
'Boğazları vuracağız' diyen Yunan Amiral'e de cevap veren Çavuşoğlu, 'Cesareti varsa yapsaydı' dedi
Yunanistan ile Ege adaları gerilimiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi; Başkasıyla tatbikat yapsalar ne olacak, Türkiye'ye düşmanlık etseler ne olacak? Yunanistan Başbakanı'nın ya da başka Yunan Başbakanı'nı Avruğa Birliği'nde bizi övmesini beklemiyoruz. Böyle bir beklentimiz de yok. Bizim hiç lobimiz olmadı Yunanistan'a. Türkiye'yi dışlayarak bir sürü toplantılar, formatlar oldu. Oldu mu bir şey, olmadı. Böyle boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok. Yunan halkı Türkiye ile ne düşünüyor ona kulak versinler.
Gerginlikten yana değil iş birliğinden yanayız. Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam.
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