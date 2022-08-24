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Rusya sahte referandum düzenleyecek! ABD'den Ukrayna için bomba iddia

ANALİZ
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Rusya sahte referandum düzenleyecek! ABD’den Ukrayna için bomba iddia

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'yı ilhak etme planı kapsamında Harkiv başta olmak üzere birçok bölgede "sahte referandum" hazırlığında olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'dan bazı bölgeleri "ilhak etme planı"nı sürdürdüğünü ve bu konuda Harkiv başta olmak üzere birçok bölgede "sahte referandum" hazırlığında olduğunu söyledi.

SAHTE REFERANDUM DÜZENLEME
Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine verdiği brifingde, dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarına yönelik "ilhak planı"na devam ettiğini kaydeden Kirby, "Rusya'da hükümetin, özellikle Harkiv'de sahte bir referandum düzenlenmesi emri verdiğini öğrendik. Bu referandum hazırlıkları birkaç gün ya da hafta içinde başlayabilir. Rusya'nın bu yöndeki duyurusunu bu hafta bitmeden duyabiliriz." ifadesini kullandı.

SONUÇLAR MANİPÜLE EDİLECEK

Kirby, ABD ve uluslararası toplumun, Ukrayna'da herhangi bir ilhakın kabul edilmeyeceği konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rusya'nın bu referandumun sonuçlarını manipüle etmeye çalışacağını ve Ukrayna halkının Rusya'ya bağlanmak istediği yalanını söyleyeceğini tahmin ediyoruz. Bu dezenformasyona acil bir şekilde karşı çıkmak çok önemli. Ukrayna halkının Rusya'ya katılmak istediğine ilişkin herhangi bir açıklama kesinlikle doğru değildir. Son 6 ayda Ukrayna halkı Rusya'ya karşı çıktığını çok net gösterdi."

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