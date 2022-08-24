Rusya sahte referandum düzenleyecek! ABD'den Ukrayna için bomba iddia
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'yı ilhak etme planı kapsamında Harkiv başta olmak üzere birçok bölgede "sahte referandum" hazırlığında olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'dan bazı bölgeleri "ilhak etme planı"nı sürdürdüğünü ve bu konuda Harkiv başta olmak üzere birçok bölgede "sahte referandum" hazırlığında olduğunu söyledi.
SAHTE REFERANDUM DÜZENLEME
Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine verdiği brifingde, dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarına yönelik "ilhak planı"na devam ettiğini kaydeden Kirby, "Rusya'da hükümetin, özellikle Harkiv'de sahte bir referandum düzenlenmesi emri verdiğini öğrendik. Bu referandum hazırlıkları birkaç gün ya da hafta içinde başlayabilir. Rusya'nın bu yöndeki duyurusunu bu hafta bitmeden duyabiliriz." ifadesini kullandı.
SONUÇLAR MANİPÜLE EDİLECEK
Kirby, ABD ve uluslararası toplumun, Ukrayna'da herhangi bir ilhakın kabul edilmeyeceği konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Rusya'nın bu referandumun sonuçlarını manipüle etmeye çalışacağını ve Ukrayna halkının Rusya'ya bağlanmak istediği yalanını söyleyeceğini tahmin ediyoruz. Bu dezenformasyona acil bir şekilde karşı çıkmak çok önemli. Ukrayna halkının Rusya'ya katılmak istediğine ilişkin herhangi bir açıklama kesinlikle doğru değildir. Son 6 ayda Ukrayna halkı Rusya'ya karşı çıktığını çok net gösterdi."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor Kopenhag canlı maç izle! TS Kopenhag EXXEN canlı maç izleme yolları LİNKİ
- EXXEN üyelik ne kadar, kaç TL 2022? EXXEN Spor paketi nasıl alınır, aynı anda kaç kişi izleyebilir?
- Emekliye Ocak'ta 5.616 TL maaş! İlk veri %70.60 oldu! 2000 öncesi ve sonrası hepsi yararlanacak! TEFE TÜFE ile maaş hesaplaması...
- ÖSYM son dakika açıklamalar: YKS ek tercih tarihi açıklandı mı? YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?
- Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları açıklandı mı? İOKBS 2022 Bursluluk sınavı ne zaman?
- Akaryakıt fiyatları son dakika: 24 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...
- İstihdam sağlayana 125 bin lira ödeniyor! O tarihte başvurular bitecek! İlk 24 ay ödeme yok! Başvuru nasıl olacak?
- 4A, 4B, 4C prim borçlanmasında kritik detay! EYT'de primi eksik olanlara fırsat! Emeklilik için beklemenize gerek yok! 6 yıl birden...
- Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri açıklandı mı?
- Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek?
- İşsize her ay 5.127 TL ödeme! 10 ay boyunca hesaba yatıyor! Brüt asgari ücret göre belirlendi! Başvuru şartları ise...
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm detaylar! 22 soru 22 cevap