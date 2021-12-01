Madem "Türkiye battı, bitti" diyorsunuz ve madem "Erken seçim de yetmez, derhal seçim" diyorsunuz, o halde çıkarın adayınızı ortaya da görelim denilince...Pışık çekiyorlar;misali, "Çıkaracaz da yıpratcanız deel mi çakallar?" yollu kül yutmuyorlar.Lakin millet orda burda şuncağızı soruyor:Sizin içeriden, müstevlilerin de dışarıdan onca saldırılarınıza rağmen19 yıldır dayanıyor da, sizin adayınız'nın eleştirilerine şurda 2 yıl dayanamayacak mı? Böylesi bir adayla Türkiye'nin hangi sorununu nasıl çözeceksiniz?Cevap mı?Akılları sıra "dolmuşa" gelmek istemedikleri için cevap vermiyorlar. Yani, güya zokayı yutmuyorlar.Lakin "son dakika adaylarını" kendi sosyolojilerine bi güzel yutturacaklar.Yutmakta zorluk çekenleri de vakit darlığı belasına (Ekmeleddin İhsanoğlu misali) "tıpış tıpış oy vermeye" mecbur bırakacaklar!..

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"Noter tasdikli" bir evrak-ı şahaneyle, "Açıklayacağınız aday kim olursa olsun hakkında tek laf etmeyeceğiz" diye bunlara senet verse, yine de açıklamazlar.Bu kadar da kararlı, bu kadar da uyanıklar. Yetmezmiş gibigibi de bir liderleri var. (Gördüğünüz gibi kurban olduğum Allah bunlara verdikçe veriyor. Ne diyelim, Allah daha beter etsin.)İşin garibi, adaylarını kendilerine de söylemiyorlar.Bir defasındaboşta bulunmuş, "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" demişti de, canlı yayında bunu öğrenen CHP Grup Başkanvekili"Dedi mi, öyle bir şey var mı?" ifadeleriyle genel başkanı tahfif etmişti.Sanırım adaylarının kim olacağınıbaşka bilen yok.Sabredeceğiz, cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını Kılıçdaroğlu öğrendiğinde biz de öğrenmiş olacağız.Soru şudur: Genel Merkez'in 14. Kat'ındakiler de adaylarının yıpranacağını düşündükleri için mi açıklamıyorlar?Evet, fakat, açıklayacakları adayı, AK Parti ve MHP'lilerin yıpratacağından endişe ettiklerinden değil.Çünkü 14. Kat sakinleri, CHP sosyolojisinin dış etkilere açık olmadığını gayet iyi biliyor. Şayet dışarıdan yıpratılmak söz konusu olsaydı, Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğundan beri girdiği seçimlerde yüzde 25'e demir atmazdı.Demem o ki, CHP sosyolojisinin sadece içeriden, yani bizzat kendilerinden etkilendiğini gayet iyi biliyorlar.Haliyle, cumhurbaşkanı adaylarını CHP sosyolojisinin yıpratmasından korumak için seçime çok kısa süre kala açıklayacaklar.Plan bu!

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ile irtibatlı bir muhterem,'de, Gül'ün PR'ını yapma belasına bu planı ele verdi.Genel Merkez'in 14. Kat sakinlerini de haklı çıkarmış oldu.Zira CHP'li sosyoloji, Gül'ün adını duyar duymaz sosyal medyada yıpratma faaliyetine girişti.Gül'ün PR'ı dediğim...Gül'e "Atatürk düşmanı" demek çok büyük ayıpmış. Bir kere "Atatürk düşmanı" olsaymış, muhterem onunla konuşmazmış. (Burdan muhteremin Atatürkçü de olduğunu söktürüyoruz.) Gül hastalığını bahane ederek'e falan sadece 1 kez gitmemişmiş. Yoksa "Hastasın gitme!" diyen doktorlara meydan okumuş, tam 4 kez gitmişmiş. (Doktorlara neden meydan okuyor ki? Benim bildiğim Gazi Paşa Hazretleri, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" demişti.)Anlaşılan o ki, muhterem malum sosyolojiyi keşfetmiş, gireceği damarı gayet iyi biliyor.