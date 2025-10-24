24 Ekim 2025, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Tedesco'ya tam not
ÖMER ÜRÜNDÜL
Tedesco’ya tam not

Tedesco'ya tam not

24.10.2025, Cuma
Maç öncesi yaptığım ikili karşılaştırmada ortaya şöyle bir tablo çıktı; sistemi oturmuş olan takım Stuttgart. Fizik kondisyon olan takım Stuttgart ve topa sahip olma üstünlüğü olarak Stuttgart. Kısacası günümüz futbolunun istediği önemli ilkelerin birçoğunda rakip önde. F.Bahçe ne yapmalı? Önce doğru takım tertibi, ondan sonra doğru bir taktik plan, bilhassa savunma güvencesini hiç ihmal etmeden… Ve de takım ruhu ile mücadele. Öncelikle Tedesco dün ilk defa benden tam puan aldı. Nihayet Talisca'yı kulübeye çekti, şart olan sağlam Alvarezİsmail ikilisini orta sahada görevlendirdi. Taktik olarak da rakibe boşluk bırakmayan, alan daraltan savunma fırsat buldukça da hücum girişimlerinin işlerlik kazanması. Bir de skor avantajı yakalanınca daha elverişli bir ortam oluştu. İkinci yarıda rakibin daha yüksek tempo ile baskı uygulayacağı belliydi. Ama seyircinin de itici gücü ile futbolcular sınırsız enerjileri gündeme getirerek alışılmış fizik gücü eksikliklerini en aza indirdiler. Ve sonuçta da çok önemli ve takıma öz güven kazandıracak 3 puan geldi. İsmail ve Alvarez inanılmaz mücadele ettiler. İsmail için en önemli sorun hiç kendisine sakatlık problemi yaşanacak pozisyonlardan sakınmaması. Biraz daha hırsını rölantiye almalı. Skriniar hakikaten büyük deneyim, Tedesco'nun değişiklikleri de yerindeydi. Girenler de zaten son bölümde faydalı oldular.
Uzun yıllardır Avrupa'da bu kadar kötü bir hakem yönetimi görmedim.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Fenerbahçe’yi İsmail ve Tarık kurtardı 20.10.2025 Pazartesi
Galatasaray bu lige fazla geliyor! 19.10.2025 Pazar
İlk 11 hatalıydı! 06.10.2025 Pazartesi
Altın gibi 1 puan 05.10.2025 Pazar
İsmail çok ağır yükü başarıyla taşıdı 03.10.2025 Cuma
Enerji patlaması 01.10.2025 Çarşamba
Tedesco’nun seçimleri yine hatalı 29.09.2025 Pazartesi
Çılgınlık yapmaya bayılıyorlar! 25.09.2025 Perşembe
Bitmeyen enerji 23.09.2025 Salı
Avrupa’da cezayı böyle keserler 19.09.2025 Cuma
Daha Fazla Gör