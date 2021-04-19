ÖMER ÜRÜNDÜL

Penaltı atılırken VAR neredeydi!

Başakşehir'in olumlu pas trafiği ile maça başlaması ve hızlı oyunu Fenerbahçe'yi zora soktu. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu, Gaziantep maçındaki gibi topa sahip olup, 3'üncü bölgede set oyunu oynamak ve hücum presle top çalıp rakibi dengesiz yakalamaya uygundu. Başakşehir, Ömer Ali'nin mükemmel golü ile skor avantajını da yakaladı. Ama o anda sahneye Aykut Kocaman çıktı. Zaten ilk11'deki bütün görev yerlerinde önemli tercih yanlışları vardı. Cemali sakatlanınca büyük bir hata ile Uğur'u oyuna aldı. Uğur'un son 3 senedir oynadığı dakikalar dahi sayılı... Bir de üstelik Ömer Ali'yi ters ayaklı sol beke çekti. Bu büyük yanlış düzeni bozdu ve Fenerbahçe baskıyı art-ı rarak beraberlik golünü attı.

İkinci yarıda da Pelkas'ın mükemmel golü ve sonrasında Mahmut'un kırmızı kart görmesi saha içi dengelerini Fenerbahçe lehine çevirdi. Ama bu sefer sahneye Belözoğlu çıktı. Geçen hafta işleyen düzeni gereksiz yere 5 oyuncu değiştirerek bozmuş ve rakibe üç net pozisyon vermişti. Bu sefer de aynı uygulamaya başlayınca 11'e 11'de gol dışında pozisyon bulamayan Başakşehir 3 net fırsat buldu. Eğer penaltı gol olsaydı Fenerbahçe için iki puan sokağa atılacaktı... Neyse ki Harun sebebiyet verdiği penaltıyı kurtararak hatasını telafi etti. Sonuçta Emre Belözoğlu'nun bana göre doğru olan son iki maçtaki ilk 11'leri işe yaradı.

Gelelim hakeme... Cüneyt Çakır'ın Mahmut'a gösterdiği ucuz ikinci sarı kartı, kalitesine hiç yakışmadı. Erzurum-G.Birliği maçında kaleci penaltıyı kurtarırken, yalnız vücutlar çizgiye geçmişken penaltı tekrarlandı. Trabzonspor-Hatay maçında da konuk ekibin penaltısı ceza alanına girildi diye tekrarlandı. Dün gece VAR neredeydi!

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