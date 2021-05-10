"MÜMİNUN" suresinin ilk ayetleri müminleri tanımlar. Bu ayetlerde bahis konusu olan ideal Müslüman'dır. Sokakta, caddede görülen Müslüman bu çizginin çok dışında olabilir. Çoğu kez de dışındadır. Kendimizi kandırmayalım. Allah'a karşı da kendimizi övecek halde değiliz. O halde doğrusunu söylemek gerek: Ya imanda, ya ibadette, ya alışverişimizde, ya nefsi temayüllerde, ya da başka hususta Kur'an-ı Kerim'in hedeflediği İslami hassasiyetin çok uzağındayız. Sure şöyle başlıyor; "Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler... Onlar ki, zekâtı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar." (1-5)

Müminlerin özellikleri diğer surelerde şöyle anlatılır:

"Onlar Rabbine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini bilirler." (2/46) "Onlar, bağışlanma dileyenlerdir." (3/17)

"Peygamberler arasında ayrım yapmazlar." (4/152)

"Kötülüğü iyilikle savarlar." (13/22) "İnsanları affederler öfkelerini yutarlar." (3/134)

"Cimrilik yapmazlar." (25/67) "Allah'ın haram kıldığı, canı haksız yere öldürmezler." (25/68) "(Bağışlanma hususunda) Korku ve ümit arasında bulunurlar." (32/16) "Geceleyin uykularını bozup korkar, ibadet ederler." (32/16) "Çok günah işlemezler. Fasık olarak anılmazlar." (32/18) "Yalnız Rablerine tevekkül ederler. Güvenip dayanırlar." (8/2) "Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir." (23/57-60)

"Kalpleri ancak Kuranla yatışır." Kuranı kerim onları tatmin eder. (39/23) "Ayetlere karşı sağır ve kör değillerdir." (25/73)

"Gaybe ve ahirete şüphesiz iman ederler." (31/8)

"Yoksula verirken, cimrilik etmezler, hayırda yarışır, zekâtlarını öderler." (25/67; 23/61; 3/4)

"Bir kötülük yaptıklarında Allah'ı hatırlar ve bağışlanma dilerler." (3/135) "Alçakgönüllüdürler. Mütevazidirler." (25/63)

"Zina etmezler. Irzlarını korurlar." (70/29; 25/68)

"Büyük günahlar işlemezler." (53/32 ) "Ahiret âleminde güvendedirler. (6/82) "İmanlarına şirk bulaştırmazlar." (6/82) "Onların dostu Allah'tır." (6/127) "Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul ederler." (16/116) "Rablerine karşı çok şükredicidirler." (28/73; 30/46; 67/23)

"Öfkelerini yutarlar. Ve insanları affederler." (3/134)

"Haklarına tecavüz edildiğinde yardımlaşırlar." (42/39)

"Ölüm veya kıyamet günü gelmeden önce Rabbin çağrısına uyarlar." (42/47) "Onlar zandan bilmeden, araştırmadan dedikoduyla hareket etmekten sakınırlar." (49/12)

"Kusur ve mahremiyeti araştırmazlar. Gıybet yapmazlar." (49/12) "Edepli davranırlar. Allah'a din öğretmeye çabalamazlar." (49/16) "Müslüman olmalarını bir lütufmuş gibi Allah'a söyleyip durmazlar." (49/17) "Güvenilmedik bir kaynaktan gelen habere değer vermezler. Haberin doğrusunu araştırırlar."(49/6) "Birbirlerini alaya almazlar. Birbirlerini karalamaz, kötü lakaplarla çağırmazlar." (49/11)

"Dünya hayatının bir oyun, bir eğlence, bir süs ve övünme yarışı olduğunu bilirler. Günün birinde bütün bunların yok olacağını da bilirler." (57/20)

SORU-CEVAP

1- Kişi vasiyet ettiği yere defnedilmek zorunda mı?

Ortada bir engel yoksa (bu engel tıbbi, ekonomik ve sosyal engeller olabilir) kişinin vasiyet ettiği yere gömülme hakkı vardır. Ancak şartlar müsait değilse, ailenin gücü buna yetmiyorsa ve benzeri problemler varsa aile fertleri uygun gördükleri yere kişiyi gömerler.

2- Gayrimüslim mezarlığına müslüman gömülür mü?

İhtiyaç halinde gayrimüslimlerin mezarlığına gömü yapılabilir. Bu esnada kıbleye dikkat etmek ve mezarın bir müslümana ait olduğunu belli edecek bir sembol koymak faydalı olur.

BİR ESMA

El-Musavvir: Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve şekil veren.