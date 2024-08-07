2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamaları

Hristiyan âleminde krize neden oldu.

Neyse ki tansiyonu düşüren, krizi çözen biri çıktı.

Hem Türk Hem de Müslüman biri…

İncil'de Hazreti İsa'nın havarileriyle çarmıha gerilmeden önce son yemeklerini yedikleri sahneyi anlatan 'Son Akşam Yemeği' tablosu olimpiyat açılışında canlandırılmıştı.

Hristiyanların "küçük düşürüldük" düşüncesine kapılma nedeni ise Fransa'daki bu canlandırmada LGBT unsurlarının kullanılmış olması.

Tepkiler çığ gibi büyürken gözlerin çevrildiği Vatikan günlerce susmuş, sadece yapılan açıklamaları izlemekle yetinmişti.

Vatikan, yaşananlardan tam 8 gün sonra açıklama yaptı.

"Olmaz böyle bir rezalet" mesajı verdi.

Oysa Papa'nın açıklama için birçok fırsatı vardı.

Neden susmuştu?

Hadi sustu neden şimdi konuşmuştu?

Gelin anlatayım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü grup toplantısında Katolik Hristiyanlarının ruhani lideri Papa Francis ile görüşerek "tüm Hıristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağını" söyledi.

Dediğini de yaptı. Papa'yı aradı.

Bu görüşmeden bir süre sonra Vatikan'dan bir açıklama yapıldı.

Şu ifadelerle olimpiyat açılışında yaşananlara tepki gösterildi.

"Vatikan, Paris Olimpiyat Oyunlarının açılış törenindeki bazı sahnelerden üzüntü duymuş olup, son günlerde birçok Hıristiyan ve diğer dinlere inananların rencide edilmesinden duyulan üzüntüyü dile getirmek üzere yükselen seslere katılmaktadır. Tüm dünyanın ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya geldiği prestijli bir etkinlikte, birçok insanın dini inançlarıyla alay eden imalarda bulunulmamalıdır."

Erdoğan Papa'yı ikna etmişti.

Hristiyanların rahatsızlığını iletmiş,

Onların hakkını savunmuştu.

Türk basının ıskaladığı, ıskalamayanların da üstüne çok düşmediği bu konu ABD medyasında gündem oldu.

Yapılan haberlerde Papa Francis'in olimpiyatların açılışına yönelik üzüntüsünü dile getirdiği açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisi olduğunu vurguladı. Yayımlanan makalede, "Erdoğan müthiş bir siyasi aktör" ifadesi kullanıldı.

ABD merkezli Crux Now'ın kurucusu ve editörü John L. Allen Jr., makalesinde "Cumartesi günü, Türk lider özgeçmişine tartışmasız en az diğerleri kadar etkileyici bir başarı daha ekledi: Papa Francis'i, açıkça yapmak istemediği bir şeyi yapmaya ikna etmek. Bu durumda ise Papa'nın sekiz gün önce Paris Olimpiyatları'nın açılış töreniyle ilgili tartışmalar hakkında nihayet konuşması" ifadelerini kullandı.

Yazının son bölümünde Erdoğan'ın 20 yıldır birçok önemli lakabı olduğunu, bunlara "Papa'ya Fısıldayan" ifadesinin de ekleneceği belirtildi.

Dünyanın neresinde bir haksızlık varsa karşında Erdoğan var.

Girişimci ruhu,

ikna kabiliyeti,

yol göstericiliği,

samimiyeti ve cesaretiyle Erdoğan…

Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi haksızlığa

uğrayanların sesi ve umudu olmaya devam edecek.

Hem de dinine, diline, mezhebine, kültürüne bakmadan…

Allah'a emanet olun.