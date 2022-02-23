Yeni bir kriz

Putin'in bir kararnameyle kâğıt üzerinde Ukrayna'ya ait görünen ama gerçekte ayrılıkçı ve özerk yönetimdeki iki bölgeyi Rusya'ya dahil etmesi, bütün dünyada kıyameti kopardı.

Bu konuyla ilgili olaylar bugün başlamıyor.



RUSYA HAK TALEP EDİYOR

Mesela Kırım Hanlığı, 19. yüzyılda Osmanlı'dan alınıp Rusya'ya geçti.

Ama bugün Ukrayna, Kırım'ı kendi ülkesi zannediyor.

Türkiye de Kırım'ı Ukrayna'nın olarak kabul ediyor. Ama tarihsel açıdan bakıldığında Rusya, Kırım'ı kendi toprağı görüyor.

Benzer bir durum şimdi bu iki bölge için de söz konusu olacak.



ZELENSKİ, TAHRİKLERE KAPILDI

Burada bence hatalı tutum, Ukrayna Devlet Başkanı, eski komedyen Zelenski tarafından sergilendi.

Amerika'nın yeteneksiz başkanı Biden'ın tahrikine kendini kaptıran Zelenski, Rusya ile gereksiz bir gerginliğe imza attı. Sonuç ortada.

Şimdi NATO ve Amerika, Rusya'yı kınayacaklar ama sonuç değişmeyecek.

Bu topraklar artık Rusya'nın.



TÜRKİYE'DEN KIRIM TAVRI

Bu konuda Türkiye belli ki Kırım'daki tutumunu tekrar edecek.

Yani iki eyaletin mülkiyeti konusunda Ukrayna'ya haklı bulacak ama Rusya'yla da ilişkilerini kopartmayacak.



GELİŞMELERİ SAKİN İZLEMEK

Bir başka gerçek de şu: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin toprakları içinde bulunan Alaska, 1860'lı yıllarda Rus Çarlığı'ndan 12 milyon dolara satın alınmıştı.

Yani toprakların mülkiyetinin değişmesi çok sık rastlanan bir olay.

Doğru olan, Rusya'yla kavgaya girmek değil, gelişmeleri sakin biçimde izlemektir.

Zaten galiba öyle yapacağız.

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