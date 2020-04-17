Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen halk desteği yüzde 55.8’e yükseldi

Siyasetten birazcık anlayanlar bile, kriz yaşanılan günlerde bu krizleri ustaca yönlendirip ülkelerinin başındaki belayı def etmeyi başaranların kamuoyu desteğine sahip olacaklarını bilirler. Bunun son örneğini Güney Kore'de yapılan seçimlerin sonuçlarına bakarak yine görebiliriz.



Kore seçimleri

Evet... Koronavirüs salgınını başarılı uygulamaları ile karşılayan Güney Kore Başkanı Moon Jae-in'in partisi, yapılan genel seçimlerde çoğunluğu kazanarak bir zafer elde etti. Güney Kore parlamentosundaki 300 koltuğun 163'ünü kazanan Demokrat Parti iktidar olmayı eskisinden daha büyük çoğunlukla sağladı. Demokratlar'a yakın olan Platform Partisi de 17 oy alarak, iktidarın çoğunluğunu güçlendirdi.



Erdoğan güçleniyor

Siyasetin değişmez gerçeğinin Türkiye'ye yansıması ise, Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet'teki yazısında vardı. Buna göre AK Parti'ye yakın olmayan bir araştırma kuruluşunun sonuçlarına göre koronavirüsle mücadeledeki liderliği nedeniyle Erdoğan'a destekte ciddi bir artış var. "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıt verenlerin 55.8'i Erdoğan'ı destekliyor. Bu soruya 'Evet' yanıtını verenlerin oranı şubat ayında yüzde 41.1'di. İbre 1 ay içinde tersine dönmüş.



Destek yaygınlaşıyor

"Metropoll, siyasi partilere göre Erdoğan'a olan desteği de araştırıyor. AK Partililerin desteğinin yüzde 86.1'den 92.6'ya çıkması, MHP'lilerin şubat ayında 60.9 olan desteğinin martta 73.3'e yükselmesinin şaşırtıcı bir yanı olmayabilir. Ama Erdoğan nefretinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğu muhalefet partilerinde de artışlar var. Şubat ayında CHP'lilerin yüzde 4.3'ü desteklerken, koronavirüsle birlikte bu oran mart ayında 19.6'ya yükselmiş."



Salgın tırmanıyor

Tabii ki bize CHP'lilere akıl öğretmek düşmez. Ancak her şeye hayır demek yerine Bahçeli'nin MHP'si gibi davranıp gerekli durumlarda Cumhurbaşkanı'na destek verseler "Ebedi muhalefet" olmaktan belki çıkarlar. Bu arada unutmayalım ki koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dünya çapında vaka sayısı 2 milyon 91 bini, ölü sayısı 135 bini aştı. Almanya'da son 24 saatte 315 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 3 bin 804'e vaka sayısı ise 134 bin 753'e fırladı. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Tüm Avrupa adına İtalya'dan özür diliyorum" açıklaması yaptı.

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