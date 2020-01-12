Bizim yaşadıklarımızı ne İranlılar ne de Iraklılar yaşadılar

Dünyadaki günlük gelişmeleri izlerken, zaman zaman dehşete düşüyoruz. Örneğin Ukrayna yolcu uçağının bir Cruise füzesi sanılarak İran tarafından düşürülmesi bu tür gelişmelere bir örnektir. Aslında burada İran'ı suçlamak yerine İranlıların neden bu tür bir panik içinde bulunduklarının sorumlusu olarak Trump Amerika'sını görmek de mümkündür. Ayrıca Amerika'nın bilinçli olarak İran- Irak savaşı sırasında bir İran yolcu uçağını düşürdüğünü hatırlamakta da herhalde fayda vardır.



Darbecinin ifadesi

Ama dehşete düşüren haberlerden bizi doğrudan ilgilendireni ise, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde o dönem Kara Havacılık'ta tabur komutanı olan eski Yarbay Murat Bolat'ın mahkemede yaptığı açıklamalardır. Müebbet hapis cezasına mahkûm edilen darbeci yaşanılanları şöyle anlatmış:



Plan da yapmışlar

"-Geldiğimiz noktada 260 kişinin ölümünden sorumlu bir ordunun mensubuyuz. Helikopterlerle ilgili operasyonel görevlerde yer alacak 2-3 kişi vardı. 2 tane planlı, 2 tane de ihtiyaç duyulursa helikopter planı vardı. Tüm planlama burada yapıldı, ana koordinasyon yapıldı.



Hedef Cumhurbaşkanı

"-Bu planlardan birincisi, Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te tatil yaptığı yerden alınması... Toplam 9 helikopter görev alacaktı. (6 Kara Havacılık'tan, 3 Hava Kuvvetleri'nden). 80-90 kişilik operasyonel ekiple Marmaris'e geçecekler. Sayın Cumhurbaşkanı alınacak, devamında ikmal yapıp Çiğli'ye geçecekler, başlangıç emaresi buna bağlı.



Hiç utanmamışlar

"-İkinci plan ise Efkan Ala'nın (dönemin İçişleri Bakanı) lojmandan alınması. Lojmanda olacağı sanılıyor, tim tarafından 2 Skorsky, 2 Couger helikopterle oraya indirme yapılacak. İndirme esnasında, kapısı demirmiş sanırım onun için, 'Kobrayla vurun' şeklinde koordine ediliyor.



Yıldırım da hedefte

"-Başbakan'a (Binali Yıldırım) yönelik karadan operasyon yapılacak, eğer ihtiyaç duyulması durumunda, alamazlarsa helikopter desteği isteyecekler şeklindeydi."



Fetö darbesi

Bizim 15 Temmuz'da yaşadıklarımız, İran'ın veya Irak'ın bugün yaşadıklarına göre daha fazla can acıtıcı değil mi? Çünkü bizi hedef alan saldırıların failleri de bizdendiler... Daha doğrusu FETÖ ne kadar bizdense onlar da o kadar bizdendiler.

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