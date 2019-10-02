“Pensilvanyalı ruhani” Gülen, meğer Mısır’ın Sisi’sine âşık olmuş

Devlete sızarak ülkesinin yönetimini ele geçirmeye çalışırken yakalanan ve Pensilvanya'dan gönderdiği beddualarla kafa yapısının nasıl çarpık olduğu tam olarak anlaşılan Fetullah Gülen, artık bir komedi kaynağı olmak yolunda adımlar atıyor...



Allah'tan korkarmış

Gülen'in son marifeti, Mısır'daki bir televizyon kanalında darbeci Sisi'yi övmek oldu. Sisi'nin Mısır'daki kanalı TEN TV sunucusu El Dihi'nin, Pensilvanya'da yaptığı söyleşide Gülen, darbeci Sisi için "Allah'tan korkan ve halkının çıkarına çalışan biri" şeklinde övgüler dizmiş.. El Dihi Gülen'in darbeci Sisi'ye dua ettiğini de söylemiş.



Ruhani şahsiyet

Sisi'nin kanalında "Ruhani bir şahsiyet" olarak sunulan Gülen "Erdoğan kimseyi dinlemiyor, özellikle bizi.

Bizi terörle suçluyor, şahsen beni terörün başı olmakla suçluyor ve hakkımda birkaç müebbet hükmü verildi. Dolayısıyla ona söyleyecek bir şeyim yok" demiş. Söyleşide Gülen, Batı ülkelerine çağrıda bulunarak, Türkiye'ye baskı yapmalarını istemiş...



ABD himayesinde

Gülen'le söyleşiyi yapan El Dihi, El Vatan gazetesine mülakata dair yaptığı açıklamalarda, terörist başı Gülen'in, Amerikan istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini açıklamış.



Gülen'in şifreleri

Fetullah Gülen Mısır'da övülürken Türkiye'de ise ne mal olduğu iyice açığa çıkmakta... İtirafçıların açıklamalarına göre "Gülen, vaazının içinde 'Kapadokya' kelimesini kullandığında TSK'yı kastettiği, örgüt jargonunda bilinirmiş.. TSK'ya 'yeşil', polise ise 'mavi' denilirmiş.



Danimarka ve Hollanda

O itiraflardan TSK mahrem imamı olan gizli tanık Jupiter'e ait olanı şöyle:

"Zaman zaman kendi aramızda yaptığımız sohbetlerden birinde 'Faruk' kod adlı Gökhan Arslan tarafından Fetullah Gülen'in herkul.org'da yayımlanan vaazı içerisinde geçen 'Danimarka' kelimesinin Deniz Kuvvetleri'ni, 'Hollanda' kelimesinin Hava Kuvvetleri'ni, 'Kapadokya' ve 'Kanada' isminin ise Kara Kuvvetleri'nde bulunan cemaat mensuplarına karşılık geldiğini duymuştum."



Kürtler ve fedailer

Mahrem imam H.P. de şöyle anlatıyor:

"Gülen, 'Mezopotamya halkları' derken Kürtleri, 'Kapadokya sakinleri' derken askerleri, 'beyindeki nöronların uyandırılması' derken uyuyan hücreleri, 'fedailer adanmış ruhlar dava adamları' derken de kendisine bağlı olanları kasteder.

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