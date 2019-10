Avcı’nı da al ve git, Orman!.

Hayır, Trabzon öyle ahım şahım futbol falan oynamadı!. 4-1'e bakıp konuşmayalım..

Trabzon "Fu" oynayabilseydi " Futbol" değil de "Fu.." o maç tarihi rekorla biterdi..

Ama Beşiktaş öyle perişan, öyle felaket oynadı, öyle döküldü ki, "Fu" yetti. Trabzon "Futbol" oynasa, dünya gazetelerine geçecek bir tarihi hezimete uğratırdı Beşiktaş'ı..

Ben hayatımda bu kadar kötü oynayan Beşiktaş değil, bu kadar kötü oynayan her hangi bir takım az gördüm..

Fikret Orman iftihar etsin, Şenol Güneş'i kıskanarak başlattığı adam yeme hareketini Quaresma ve Orhan Ak'ı tribünlere kurban ederek sürdürüp "Kartal"ın kolunu kanadını değil, ruhunu da yok etmeyi başardığı için..

Takımın kaderi için çok kritik Trabzon deplasmanına gitme zahmetine bile katlanmayan bir başkan, düşünebiliyor musunuz?.

Bütün yaz, "Bodrum.. Tekne..

Çapkınlık.." haberleri ile magazin sayfalarında ikoncanlardan fazla haber olan Orman'ın Trabzon'da ne işi var canım!.

Geçen hafta "90a"da, istifa oyununu bir gün evvelden açıkladım.

"Palavra.. Yarın 'Efendim, istemediler, geri al dediler' diye ortaya çıkacak" dedim.

Aynen öyle olmadı. İstifa döndü kongreye..

O da döndü, "Yeniden aday olacağım" a..

Bu kongreye müstahak..

Ben o çok ama çok zor üye olunan Galatasaray'dan istifa ederken, mektubumda "Bu kongrenin üyesi olmak bana artık gurur vermiyor" demiştim.

Beşiktaş Kongre Üyeleri..

İyi düşünün.. O Kongre'nin üyesi olmak size gurur verecek mi?.

Beşiktaş'ı Orman'dan çıkarıp "Çarşı"ya getirecek kararı alacak, alabilecek misiniz?.

Bu konuda her ama her Kongre Üyesine görev düşüyor.

Başkalarından bir şey beklemeyin.. Önce kendinize sorun..

"Ben ne yapıyorum?." Cevabınız "Hiç" ise, kimse Orman'ı eleştirmesin..

