HDP rahatsızlığı

HDP'nin CHP'ye olan desteği gün geçtikçe daha sert bir tartışmanın konusu oluyor. Belediye seçimlerini referans alanlar bu desteğin çok da tartışılmayacağını ve CHP için hep avantaj olacağını düşünüyordu. Çünkü özellikle İstanbul'da HDP'nin desteği CHP'nin çok işine yaramıştı ama milliyetçi seçmeni kaybetmesine de neden olmamıştı.

Aynı mantık üzerinden hareket edenler, HDP desteğinin yine kazanmak için kilit olduğunu ve milliyetçileri yabancılaştırma ihtimalinin de zayıf olduğunu düşünüyor.

Böyle bir mukayesenin tamamen anlamsız olduğunu söyleyemeyiz. Zira siyasi konjonktür, büyük benzerlikler taşıyor. Hatta HDP ve CHP arasındaki ilişkiler çok daha kurumsal bir hâl aldı. Seçmen kitlesi aynı gündem üzerinden çok daha uzun bir süre yoğruldu. Ortak muhaliflik çizgisi içinde birbirine alıştırıldı. Bu nedenle belediye seçimlerindekine benzer bir tavır bekleyenler var.

Ancak farklılıklardan da bahsetmek lazım. En temel farklılık da bu seçimin mantığı. Genel seçim, bir belediye seçiminden çok farklıdır. Vatandaş genelde bize bu iki seçimde farklı mantıklar çerçevesinde oy kullanabildiğini göstermiştir. Belediye başkanının milli bir tutum sahibi olup olmadığına pek bakılmayabilir.

Hatırlayacağınız üzere HDP desteğine dayanan adaylara bu tür hassasiyet sorulduğunda "Bizim gündemimiz değildir" deyip geçiştirme şansına sahip olmuşlardı. Ancak cumhurbaşkanlığına adaylık, bu tür siyasi konuların üzerinden atlanabilecek bir alan değil. Öyle ya da böyle millete terörle mücadele konusunda ne düşündüğünüzü söylemek zorundasınız.

Bir iki hafta "Meclis'te konuşacağız" diye geçiştirebilirsiniz ama sonra insanlar sorar: "Meclis'te neyi konuşacaksınız?" Öyle ya! Meclis'te konuşuruz dedikleri konular nelerdir? Aslında onları bilsek bile siyasi tutumu anlamış oluruz. Mesela yerinden yönetimi konuşacaklar mı? Mesela anadili konuşacaklar mı? Mesela üniter yapıyı konuşacaklar mı? Alın size üç basit soru. Daha sayısını da artırabilirim.

Genel seçimlerde vatandaş bu soruların cevabını merak eder. Zaten bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz. Dikkat ederseniz bir kitle var. Muhalif ama CHP ve Kılıçdaroğlu'na da oy vermek istemiyor. İyi Parti'den de koptu

Ben bu kitlenin muhalifler içinde milliyetçi hassasiyete sahip bir kitle olduğunu ve oranının yaklaşık yüzde beş civarında bulunduğunu, hatta önümüzdeki günler artış da gösterebileceğini düşünüyorum. Muhalefet, HDP desteğinden şimdilik memnun ama önümüzdeki günlerde dezavantajlarının da tadına bakacak gibi.

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