GEÇTİĞİMİZ günlerde BAY Q isimli bir yazıyı burada sizlerle paylaştım. Gelin bugün oradan ilerleyelim. Ve neler neler olduğunu görelim...

Trump'ın BAŞKAN YARDIMCISI yapacağını açıkladığı J.D. VANCE önemli bir karakterdi.

Vance'ı yukarıya taşıyan Thiel'di...

Onun da ABD İSTİHBARATI ile çok yakın mesaisi vardı!

PayPal'ın kurucu ortağı olarak 1998 yılında adından söz ettirmeye başlayan Thiel, 2004 yılında kurduğu Palantir Technologies için "çekirdek" aşamasında, CIA ve diğer istihbarat teşkilatlarını korumak amacıyla yalnızca yüksek teknoloji şirketlerine yatırım yapan In- Q-Tel'den yatırım aldı. Palantir Technologies'in danışmanları arasında eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ve eski CIA Direktörü George Tenet yer alıyordu. In-Q-Tel CIA'nın kurduğu, yönettiği şirketti. İsmindeki Q, filmlerde James Bond'a teknoloji sağlayan kurgusal mucit Q'ya kasıtlı bir göndermeydi. Aslen Peleus olarak yola çıkan, sonra In-Q-It olarak bilinen, ardından da In-QTel'e dönüşen CIA'nın yönettiği TEKNOLOJİK AHTAPOTU kuran Lockheed Martin'in eski CEO'su Norm Augustine'di.

Bunları unutmayın, tekrar döneceğiz... İLİŞKİ ÇOK ÖNEMLİ...

Devam...

İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch ve kızı Hannah, İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında lüks yatları battıktan sonra kayboldu. 1996'da İngiliz teknoloji firması Autonomy'yi kurduktan sonra yaptığı işlerle adını duyuran LYNCH, İNGİLTERE'nin Bill Gates'i olarak anılmaya başlanmıştı.

Hatta İngiltere'nin ABD'ye cevabı olarak görülüyordu.

Lynch'e ait Bayesian adlı 56 metrelik süper yat, kötü hava koşulları nedeniyle battıktan sonra teknedeki önemli isimlerden de haber alınamadı. 6 kişi kayıp!

16 Haziran 1965'te doğan Mike Lynch, bir hemşire ve bir itfaiyecinin oğluydu. Essex'teki Chelmsford yakınlarında büyüdü.

Cambridge Üniversitesi'nde Fen Bilimleri okudu. Burada matematiksel hesaplama alanında doktora derecesi aldı.

Daha sonra bir araştırma bursu kazandı.

Lynch, 1991'de parmak izlerinin bilgisayar tabanlı tespiti ve tanınması konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Cambridge Neurodynamics'in kurulmasında önemli rol aldı.

Yaklaşık 5 yıl sonra da yazılımının merkezinde "Bayes çıkarımı" olarak bilinen istatistiksel bir yöntem kullandığı teknoloji firması Autonomy'yi kurdu.

Şirketin 1990'ların sonu, 2000'lerin başındaki hızlı büyümesi ve başarısı, Lynch'in bir dizi ödüllerle övgülerle karşılaşmasını sağladı. 2006'da İngiltere'deki girişimlere verdiği destekten ve hizmetlerden dolayı MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ'ne layık görüldü.

Dönemin Başbakanı David Cameron'a yapay zeka gelişiminin riskleri ve olasılıkları konusunda danışmanlık yaptı. BBC Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 2011'de Autonomy'yi, HP'ye, 11 milyar dolara sattı. Kazandığı paranın bir kısmıyla teknoloji yatırım şirketi Invoke Capital'i kurdu.

İngiliz siber güvenlik şirketi Darktrace'in kurulmasına yatırım yaptı. Boş durmadı.

Buradaki kilit nokta HP'ydi.

Kaliforniya, Palo Alto'daki 367 Addison Avenue tarihin değiştiği yerdi. 1930'larda Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Frederick Terman, öğretim üyelerini ve mezunlarını, Kaliforniya'yı terk etmek yerine bölgede kalmaya teşvik etti. HP kurucuları Bill Hewlett ve David Packard da Terman'ın tavsiyesini dinleyen ilk Stanfordlu öğrencilerdi. 367 Addison Avenue olarak bilinen ev, 1905'te John Spencer'a aitti. Eşi Ione ve iki kızıyla yaşıyordu. John Spencer, 1909'da Palo Alto'nun ilk belediye başkanı oldu. Ev, 367 ve 369 numaralı iki ayrı daireye dönüştürüldü. 25 yaşında olan David "Dave" Packard, Palo Alto'da William "Bill" Hewlett'i ziyaret etti ve ikili ilk iş toplantılarını yaptı. Dekan Frederick Terman, öğrencilerine "gitmeyin burada elektronik şirketinizi kurun" dedi. Dinlediler.

1938'de, yeni evli Dave ve Lucile Packard birinci kattaki üç odalı daire olan 367 Addison Ave'ye taşındı. Bill Hewlett de geldi. 538 dolar sermaye ile GARAJDA şirketlerini kurdular.

Bu SİLİKON VADİSİ'nin doğuşuydu. SİMGE olarak çok büyük anlamı vardı.

İkin genç 1939'da yazı tura atarak Hewlett-Packard adını oluşturdular. İlk müşterileri ise WALT DISNEY'di. Sonra aldılar yürüdüler...

Devam...

Sicilya adası açıklarında batan lüks yatta Mike Lynch, eşi Angela Bacares ve kızı da bulunuyordu. Önemli misafirler de teknedeydi. Sulara gömülen 56 metrelik ihtişamlı yelkenlinin sahibi Mike Lynch 2011'de genel merkezleri San Francisco ve Cambridge'de olan Autonomy'yi HP'ye yani Hewlett Packard'a sattı. Ancak satışın ardından şirketin belgeleriyle oynandığı, değerinin gerçekte bu olmadığı iddia edildi. Konu uzun sürecek olsa da YARGIYA taşındı.

Sancılı dönemlerden sonra ev hapislerinden sonra Mike Lynch yakayı kurtardı. Şirket de hızla değer kaybetmeye devam etti.

Savcılar, Lynch'in, şirketin zarar eden kısmını örttüğünü ve bunu bilen isimleri de PARAYLA susturup şantajla korkuttuğunu ileri sürdü. Fakat işe yaramadı.

Yoluna devam etti.

Lynch uzun süren hukuk serüveninin ardından "Yapmayı sevdiğim şeye, yani yenilik yapmaya geri dönmek istiyorum" dedi. HP'nin "bizi dolandırdılar" diye dava açtığı Mike Lynch'in yanındaki diğer isim de ortağı yol arkadaşı Stephen Chamberlain'di.

Lynch ve eşi Angela Bacares kızlarıyla Suffolk'taki Loudham Hall'de yaşıyorlardı. Lynch'in deniz tutkusu ona Bayesian adlı 56 metrelik harika tekneyi getiriyordu. Kendisi ve kızı sulara gömülüyor, eşi ise batan tekneden sağ olarak kurtuluyordu. Aynı saatlerde, aynı zaman diliminde HP'nin peşine düştüğü diğer isim olan, Lynch'in ortağı olan arkadaşı Stephen Chamberlain, Cambridgeshire'da spor yaptığı alanda hız yapan bir aracın altında kalıyor ve can veriyordu.

Garaj'da doğan SİLİKON VADİSİ gerçeğini yazan HP yani Hewlett Packard, kendi iddialarına göre Lynch ve Chamberlain tarafından dolandırılıyordu. Konuşulan para birkaç milyar dolardı. Bir de işin GÜÇ ve KARİZMA tarafı vardı! Burası daha önemli ve daha kritikti... Yazının başında yazdığım In- Q-Tel, CIA'nın kurduğu yönettiği şirketti. Ve bu şirket HP'nin de içindeydi! Her zaman yanında ve arkasındaydı.

IBM'de olduğu gibi... In-Q-TEL'in desteklediği bazı kritik şirketler kontrol amacıyla HP'ye ya da IBM'e satıldı! DOKUNMATİK TEKNOLOJİSİNİN ulaştığı her yerde In-Q-Tel vardı...

IPAD'lerden telefonlara kadar!

Bu şirketler de yanındaydı!

Bu nedenle HP ile Mike Lynch arasındaki davaya da dar pencereden bakamazdık!

Bayesian olayı da Chamberlain'in ölümü de tesadüf olarak açıklanamazdı... Ruslar'ın bir atasözü vardı! 10 milyon dolara kadar ticaret, 100 milyon dolara kadar siyaset, üzeri SAVAŞ...

Savaşın tarafları belliydi.

Sonuç da...