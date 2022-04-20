TÜM dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı izliyor. Doğal olarak savaştan sonra bizi ne bekliyor sorusu da cevap bekliyor... Ayrıca böylesine büyük kırılmalarda "OYUNU KİM KURDU?", "NEDEN KURDU?" ve "AMACI NE?" gibi soruların cevapları da hayati önem taşımakta...

Uzaktan bakınca Doğu'da yükselen bir ÇİN gerçeği var.

Ve Pekin yönetimi küresel ölçekte ABD'nin rakibi olarak kendini konumladı. ABD de bu ciddi rakibe karşı uzun süre cevap veremedi... Sık sık "ABD kendi elleriyle var ettiği ÇİN'e yenilecekse asıl bu umulmadık sonuçlar doğuracaktır" diye yazdım.

Yanılabilirim! Ancak ABD'nin Çin'e mağlup olacağını hiç düşünmedim. Aklıma yatmadı. Çünkü ABD'nin Çin'e kattığı çok şey vardı.

Kendi refahları için kontrol edilebilir bir DEV inşa ettiler.

"Boynuz kulağı geçer" diye yorum yapan da çoktu.

Ancak ben bunun gerçek olacağına ihtimal verenlerden değildim.

Neyse...

Çin, bu motivasyonla İPEK YOLU projesini başlattı. 65 ülke bu istemde olacaktı. Burada amaç 65 ülkeyi ticari ve siyasi olarak ÇİN'e bağlamaktı.

GİZLİ AJADANIN İLK MADDESİNDE BU YAZIYORDU! Doğal mı? Son derece... Savaşın öncesinde yazdıklarımı 24 Şubat'tan yani savaşın başlangıcından sonra sık sık yazar oldum! RUSYA ve UKRAYNA demek İPEK YOLU'nun kalbi demekti can damarı demekti... Ve bu proje burada yattı! İPEK DEMİR YOLU hikayesi KAZAKİSTAN-RUSYAUKRAYNA hattında büyük yara aldı. Kazakistan'daki DARBE hikayesi de bu amaçla yapıldı zaten...

Cinping, 2013'te İPEK YOLU'nu KAZAKİSTAN'da açıklıyor ve bugüne kadar 800 milyar DOLAR harcıyordu. Rusya'nın gelip bastırdığı KAZAKİSTAN'daki isyan sonrası da PROJE start verildiği yerde darbe yiyordu!

Rusya "UKRAYNA'YI NEDEN NATO'YA ALMAK İSTİYORSUNUZ" diyerek savaşı başlatıyor, en büyük zararı ise AVRUPA ile ÇİN'e veriyordu. YAPTIRIMLARDAN dolayı artık ne Avrupa'dan ÇİN'e ne de Çin'den Avrupa'ya ticaret sağlıklı bir şekilde yapılırdı! Aynı zaman diliminde PAKİSTAN karışıyor ve Başbakan İmran Han yumuşak bir darbeyle düşürülüyordu. İşin gittiği yerde yine ÇİN vardı! Pekin, 2016'dan beri Umman Denizi kıyısındaki Gwadar limanına bel bağlıyor ve yatırım yapıyordu. Çin, Pakistan'ın bu limanı üzerinden ORTA DOĞU ve AFRİKA'YI besleyecekti. Darbe oldu yeni BAŞBAKAN IMF'e gitti!

Devam...

Rusya ile Çin, 4 Şubat'ta SINIRSIZ ORTAKLIK projesinde anlaşıyorlardı..

Cinping de Pekin'deki Kış Olimpiyat Oyunları'nda Putin'i ağırladığı sırada bunu ilan ediyordu. Rusya da saldırı için OLİMPİYATLARIN bitmesini bekliyordu.

Ancak Putin, Cinping'e UKRAYNA'ya gireceğini söylemiyordu! Bu nedenle Çin hala bocalıyordu. Rusya'nın işgali için "SALDIRI" bile diyemiyordu. "MESELE" ya da "KRİZ" diyerek geçiştiriyordu. Oysa stratejik olarak RUSYA da UKRAYNA da ÇİN'in ortağıydı! 2014'teki KIRIM'ın ilhakından sonra ÇİN'in bu ikinci kez zorda kalışıydı! Mesela 26 Şubat'ta, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'nın işgalini kınayan karar tasarısına çekimser oy veriyorlardı. Yani ÇEKİMSER kalarak stratejik dengeyi korumaya çalışıyordu! Ancak zordu! Çin'in Rusya ile ticareti 2021'de rekor artışla 146,9 milyar dolara yükseldi. Rusya, Çin ile ticaret fazlası vererek petrol, gaz, kömür ve tarım emtialarının ana kaynağı oldu.

Yıllık yüzde 36 artmasına rağmen, bu rakam hala Çin'in ABD ve AB ile olan birleşik ticaret hacminin en az onda biri kadardı. Çin'in UKRAYNA ile ticareti, görünürde RUSYA gibi değildi. Rakamlar "DAHA AZ" olduğunu söylüyordu.

Ancak çıplak gözle görülmeyen başka denge vardı!

Birincisi; Ukrayna, özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası 10-15 yıllık dönemde Çin'e askeri teknolojik bilgi sağladı. Yani NATO'nun karşısına dikilen gücün bütün mirası ÇİN'e akıyordu!

İkincisi; Ukrayna tarım ürünleri ile artan şekilde Çin'e önemli bir tedarikçi oluyordu.

Çin, burada BELÇİKA büyüklüğünde toprak kiralayıp BUĞDAY ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi ÇİN'de yaşanan gıda sıkıntısının nedeni RUS İŞGALİYDİ!

En önemlisi de üçüncü şıktı!

Ukrayna, Çin'in Avrasya kıtasındaki devasa yatırım projesi "Kuşak-Yol"un merkeziydi. Yani Çin'in Avrupa ile ekonomik ilişkisi açısından Ukrayna çok ama çok önemliydi.

Peki ta başından bu yana niye "RUSLAR'ın KİEV'le işi yok! Sadece kıyıdaki şehirleri alacaklar" diye yazıyordum! EVET! KUŞAK YOL GEREKÇESİYLE...

Rusya İPEK YOLU'nun UKRAYNA'daki merkezlerini alarak AVRUPA'yı nefessiz bırakıyordu. Stratejik olarak AVRUPA'yı bitiriyor, Çin'i de fena halde köşeye sıkıştırıyordu. UKRAYNA ise arada harcanan ülkeydi.

Bu nedenle başından beri olaya "RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ" diye bakmadım. Stratejik olarak AVRUPA'nın Rusya'yı yanına alarak ÇİN ile ABD'yi bitirmek istediği SIR değildi.

Bunu ABD de biliyordu. Garip bir şekilde BOŞLUKLA TOKALAŞAN BAŞKAN BİDEN DÖNEMİNDE RUSYA ile ABD anlaşıyor iki önemli rakibi yani AVRUPA ile ÇİN'i frenliyordu...

EKSEN olmaktan çıkartıyordu! Bu şimdilerde çok işini anlamadığı büyük mühendislikti.

Rusya'nın Çin ile 4 bin 100 kilometreden uzun sınırı vardı. Buna rağmen askeri gücünü BATI'ya yollayıp AVRUPA'yı tehdit ediyordu.

Savaş bütün acımasızlığıyla sürerken Zelensky, "Ruslar DONBAS'ta saldırıya geçti" açıklaması yapıyor cevap Kremlin'den geliyordu:

Operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor!

ABD'nin sık sık "Aman dikkat" diyerek gündeme getirdiği, Putin'in de ima etmekten çekinmediği NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ acaba sadece AVRUPA için mi geçerliydi?

Yoksa hesaba ÇİN de dahil miydi? Bu savaş SEZARYEN etkisi göstererek AVRUPA ile ÇİN'i ayırıyordu...

Bu dengenin buraya düşen gölgesi 6'lı ittifak'ı başarısızlığa, krize ve dağılmaya götürecekti.

Olaylara böyle bakmakta büyük fayda vardı...

BÜYÜK KURGU SAHNEDEYDİ ÇÜNKÜ...