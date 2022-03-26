BUGÜN biraz geri çekilip olan biteni 2016'dan izleyince büyük oyunun nasıl da ustaca kurulduğunu görmek zor olmuyor.

Trump zengin bir Amerikalı olarak seçimlere giriyor ve Hillary Clinton'ı geride bırakıyordu. Ve o andan itibaren "RUSYA SEÇİMLERE HİLE

KARIŞTIRDI" iddiası ortaya atılıyordu. ÜÇ ŞİRKET ve 13 RUS takip altına alınıyordu.

Savcı Mueller de DOSYAYI topluyor ve Trump'ın yanı başındaki isimlere yürüyordu.

ABD içindeki bu çalkalanma ve Trump- Putin yakınlığını ortaya çıkarma iştahı aslında KREMLİN'İ "ÖTEKİ" yapma hamlesiydi.

Moskova'nın ABD seçimlerini etkileyecek bir gücü yoktu! Olması da mümkün değildi. Öyle bir güce sahip olsaydı UKRAYNA'daki seçimleri etkiler KREMLİN yanlısı isimlerin önünü açardı!

Yapamadı Zelensky geldi!

Doğru mu? DOĞRU!

EN çok merak ettiğim bu büyük kurguyu sahneye koyan akıldı! Kim ya da kimlerdi? Şimdi belli oluyor ki en azından bir ucu PENTAGON'a uzanıyordu. ABD'nin yeni formata geçtiği, İngiltere'nin Washington'la birlikte yeni rotada yer aldığı, Rusya'nın "DÜŞMAN" tabelası altında İMPARATORLUĞUNU geri aldığı, Çin'in de başına örülecek çorabı merakla beklediği bir döneme giriyorduk. RUSYAUKRAYNA savaşının kısa, minik özeti buydu!

Çok uzun zamandır yazdığım gibi burada birinci hedef KÜRESEL EGEMENLİK İÇİN YOLA ÇIKACAĞINI BELLİ EDEN AVRUPA'ydı. Trump AVRUPA'ya fırça atıyor, "NATO'dan çıkarız" tehdidi yapıyor, Putin'e zeytin dalı uzatıyordu. Biden ise BATI MEDENİYETİ VURGUSU yaparak "Ortaklarımızla birlikte çalışacağız" diyordu. Ve hiçbir nedeni yokken Putin'e "KATİL" diyordu...

AYRILDIKLARI NOKTA bugün sorun olarak sahne alan Putin ve Rusya idi... Rusya'nın UKRAYNA'ya girmesi için TRUMP'ın seçimi kaybetmesi gerekiyordu. Roller dağıtılıyor, herkes üzerine düşeni yapıyordu...

Bir AKIL herkesi yönetiyordu...

Biden gelir gelmez iki garip kaza oluyordu.

Fransız DEVLETİ'nin KARA KUTUSU ve SAVUNMA SANAYİİNİN BEL KEMİĞİ olan DASSAULT AİLESİ en önemli üyesini bir helikopter kazasında kaybediyordu. Olivier Dassault nedeni bilinmeyen bir kaza sonucu ölüyor, BULUT SİSTEMLERİ ve SİBER ALANLARDA ÇİN ile yürümek isteyen şirketlerinde de yangın çıkıyordu. Olivier Dasault gibi Çin'e yakın diğer bir isim de Çekya'nın en zengin iş insanı milyarder Petr Kellner'di. O da Alaska'da bir helikopter kazasında ölüyordu! Çin ile özellikle 5G konusunda irtibatta olan isimdi!

Neyse...

Putin'den görevi bir dönem alan eski Devlet Başkanı Medvedev, "Yaptırımlar sadece Rus toplumunun güçlenmesini sağlayacak..." dedi. Medvedev, Putin'e yakın oligarklara uygulanan yaptırımlara da değinerek "Kendimize soralım, bu büyük işadamlarından herhangi birinin ülkenin liderliği üzerinde küçük de olsa etkisi olabilir mi?

Size açıkça söylüyorum, Hayır olamaz" diye konuştu. Haklıydı! Savaş başlıyor, YAPTIRIMLAR geliyor, ancak RUSYA'ya petrolden, gazdan, madenlerden para akıyordu. Adeta KURGUYU başlatan akıl Kremlin'in savaşını finanse ediyordu. Bu durumdan Rusya'da kimse rahatsız değildi.

Sadece Moskova'ya enerji konusunda bağımlı olan AVRUPA büyük sancı çekiyordu...

Putin savaş başladıktan sonra iki önemli ipucu veriyordu! Birinde "Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle ülkem soyuldu... Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin bir parçasıdır. Devlet değildir" diyerek gelecekte olanı işaret ediyordu. Kazakistan'daki ayaklanmayı bastırdıktan sonra da "Kazakistan'daki tehdit anlık protestocular değil, eline silah alan kişiler tarafından yaratıldı.

Kazakistan, uluslararası terörle karşı karşıya kaldı.

Bu silahlı ve yabancı merkezlerde eğitim almış tecrübeli çeteler dünyanın hangi noktasından geldiler?" sözleriyle kimlerle mücadele ettiğini açıklıyordu.

İngiltere'nin de rol aldığı oyun ABD'de kuruluyordu.

FİNANS DÜNYASINI YÖNETENLER ile DİJİTAL EGEMENLİĞİ rüzgarıyla doldurmak isteyenler hedef alınıyordu.

Putin açık isim vermeden bunları hasım ilan ediyordu. Bunun ilk adımı da asker-silah ve ardından NÜKLEER TEHDİTTİ! Putin üzerine düşen rolü eksiksiz yerine getiriyor, Biden da seçimden önce sözünü verdiği gibi AVRUPALI DOSTLARINI YANINA ALIYORDU!. Tabii görünüşte!

Rusya ÇİN'i kontrol etmek, AVRUPA ile bağını koparmak için özellikle KARADENİZ'i ve öncesinde de İPEK DEMİR YOLU'nun kalbi olan KAZAKİSTAN'ı kontrol ediyordu.

Tokayev'in başının dara düşmesi PUTİN'in imdada yetişmesi içindi!

Zaten Kazakistan'a yardım eden ülkelere baktığınızda PUTİN'in yeni imparatorluk sınırlarını görecektiniz!

ABD, Kremlin üzerinden AVRUPA'yı silahla sindiriyor ve kanatları altına alıyordu! Çin ile bağı zayıflayan AVRUPA çaresizce gidip Washington'a sığınıyordu.

Hatta dün "GAZI SIVI OLARAK ABD'den alacağız" diyorlardı..

ŞAKA GİBİ DEĞİL Mİ!

Peki Türkiye ne tarafa düşecekti? Nerede yerini alacaktı? Şifre Başkan Erdoğan'ın NATO DÖNÜŞÜ sözlerinin arasındaydı... Sanırım biz de AVRUPA'yı kontrol eden tarafta olacaktık..

NATO ile.. Daha doğrusu yeni NATO ile...