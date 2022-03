RUSYA-UKRAYNA arasındaki savaş, son atılan adımlardan sonra GENİŞLEME tehlikesi içermeye başladı. Avrupa'nın tutumu, atmayı düşündüğü adımlar, gelecek ile ilgili planları bu gerginliği büyütecek gibi durmakta.

Açalım...

Öncelikle burada bakılması gereken iki nokta Washington ve Moskova ise yoğunlaşılması gereken diğer nokta da BERLİN'di. Sonra da Paris... Almanya Başbakanı Olaf Scholz belki şu an dünya üzerindeki en sıkıntılı siyasetçi... Merkel'den sonra başına resmen taş düştü.

Ne yapacak? Bu işin içinden nasıl çıkacak? Bilmiyoruz...

Kendisi de bilmiyor zaten.

Scholz dün Rus kuvvetlerinin yoğun bombardımana rağmen ilerleyişinin durduğunu söyledi. Sonra da günlerdir yazdığım gibi enerji konusuna geldi. Scholz "Rus enerji kaynaklarına hemen ambargo uygulanması önerilerini dikkate alamayız.

Bunlar reddedilmeli. Bu adımın Avrupa'da yıkıcı etkileri olur..." diyerek noktayı koydu!

Merkel'in yerine gelen isim aslında konuyu özetliyordu. "YIKICI ETKİLERİ OLUR" sözü her şeyi anlatıyordu.

Düşünün! Savaşan iki taraf var! AVRUPA (Ukrayna) ile Rusya! Biri düşmanından alacağı gaza ve petrole muhtaç! Sizce bu savaş mı? Sizce bunun sonucu belli değil mi? Bu savaş başlamadan önce hesaplanmamış olabilir mi?

Mümkün değil...

Devam...

Bu arada Avrupa STRATEJİK PUSULA açıkladı! Şaka gibi ancak böyle! Başına gelecekleri göremeyenler şimdi geleceğe yelken açmak istiyorlar ve burada da akıllarınca TÜRKİYE'yi dışarıda tutuyorlardı... Güler misin ağlar mısın! PUSULA'da Türkiye, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Yunanistan meseleleri nedeniyle eleştiriliyor, İŞBİRLİĞİ YAPILACAK ORTAK'lar sınıfına dahil ediliyordu... Binlerce kilometre uzaktaki Japonya bile PUSULA'da yer alırken Türkiye'nin SINIRLI ORTAK olarak tarif edilmesi elbette aklı başında herkesi güldürmüştür.

Neden?

Avrupa açıkladığı stratejik pusula ile ORDU kuracağını ve kendi güvenliklerini kendilerinin sağlayacağını ilan ediyordu. Bu son derece doğal. Ancak şu an ENERJİ kartıyla nükleer güçle seni köşeye sıkıştıran GÜÇ, daha doğrusu ABDRUSYA ortaklığı buna izin vermeyecekti. Avrupa ne enerji konusunda alternatif yol bulabilirdi ne de ordu kurabilirdi! Asla ve kat'a buna izin vermeyeceklerdi.

STRATEJİK olarak AVRUPA'yı HASIM gören yapı, SAVAŞI büyütür Paris-Berlin hattını batırır hatta rehin alır buna geçit veremezdi. AVRUPA'nın silahların gölgesinde durması istenmekteydi.

NATO tarafından sık sık RUSYA'NIN NÜKLEER GÜÇ OLDUĞU VURGUSU yapılamasındaki amaç da buydu. Dün Alman medyasına konuşan bir İNGİLİZ yetkili vardı! İsmi açıklanmayan İngiliz, Almanya ve Fransa'yı Rusya'ya yeteri kadar sert davranmamakla suçluyordu.

"Rusya ile barıştan çok mutlu olacak insan vardı" diyordu.

Bırakın petrolü ve gazı yaptırım içine katmayı bir an önce Rusya'nın BARIŞLA durmasını istiyorlardı. Ancak Putin de durmuyordu.

Çünkü AVRUPA'nın savunmasız olduğunu sadece ben görmüyordum ki! Türkiye ile ilgili hala açık konuşamasalar da PUSULA'ya katmasalar da tek çareleri TÜRKİYE'yi ikna etmekti.

Bu nedenle Scholz geliyor, Rutte gidiyordu! AVRUPA tamamen savunmasız ve güçsüzdü. ABD, Rusya'nın karşısına çıkmadığı için çıkmayacağı için NATO'nun UKRAYNA'yı kendisinden öteye iteceği için tek ŞANS Türkiye'ydi! Bunu bile itiraf edemiyorlardı. Kibirleri buna izin vermiyordu! Medyasında yıllardır "DİKTATÖR" diye tanımladıkları Erdoğan'a gelmeleri, destek istemeleri ayrı bir yazı konusuydu!

Ancak durum böyleydi!

Türkiye kilit ülkeydi.

Silahlar konuşurken ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Büyük patronları toplayan Biden "UKRAYNA krizinden sonra yeni dünya düzeni geliyor" dedi. General Motors, Apple, Alphabet Inc. ve Amazon gibi 20'ye yakın üst düzey patronu ağılayan Joe Biden, "Artık bir şeylerin değişme zamanı geldi. Yeni Dünya Düzeni kurulacak ve biz buna önderlik etmeliyiz.

Bunu yaparken özgür dünyanın geri kalanını da birleştirmemiz gerekiyor..." diye konuştu. Sızan bilgiler bu yöndeydi...

Ben de sık sık bakılması gereken noktanın bu olduğunu yazmaya gayret ediyorum. ABD ile İNGİLTERE Rusya'yı yanlarına alarak büyük kurguyu başlattı. BREXIT bu maçın başlama vuruşuydu. Açıkta kopan fırtına, dalgaları yeni yeni kıyılara getiriyordu!

Rusya'nın saldırısı buydu!

UKRAYNA'ya girilmesi Putin'in tek başına isteyerek tasarladığı bir adım değildi, olamazdı! Mümkün de değildi. ABD-Rusya el ele verip AVRUPA'yı ve AVRUPA'ya ruh veren AİLELERİ ve onların yaşattığı EKOLÜ durduruyordu! Sonra geç olacaktı. Biliyorlardı. Bush döneminde de Obama döneminde de Trump döneminde de bu işaretler fazlasıyla vardı. Şimdi düğmeye basılıyordu...

AVRUPA net olarak ABD'nin ekonomik rakibiydi!

EN büyük gerçek buydu.

Gerisi masal. Bu gerekçe ile Çin'i durdurmak için önce AVRUPA'nın durdurulması, gerekirse dağıtılması gerekiyordu. Anlaşılmayan da sanırım bu! Stratejik olarak ÇİN'in can suyu'nun kontrol altına alınması gerekiyordu. ABD'nin elinde iki seçenek vardı! Ya kendi savaşacaktı ya da RUSYA'ya alan verip yeni rolünü teslim edip "YÜRÜ" diyecekti.

İkincisini seçti. Ukrayna da masadaki krizin adıydı!

Buna yüklendiler. Rusya askerini sahaya sürdü. ABD de Rusya da AVRUPA'yı sadece ve sadece ENERJİ ve ASKER kartıyla bitirebilirdi. Bunu tüm şiddetiyle de yapmaktalar.

Türkiye de tam bu gerekçe ile inanılmaz önemli bir ülke inanılmaz bir güçtü...

Anlayana tabii...

YENİ SİSTEM geliyor ve burada AVRUPA'ya rol verilmiyordu...

SAVAŞIN ÖZETİ BUYDU...