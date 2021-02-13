Şirket

SEVGİLİ Bülent Erandaç'ın kaleme aldığı East India Company'yi bilmeden tarihin akışını anlama şansımız yok gibi... TAKVİM'deki diziyi kesinlikle okuyun, kesin arşivinize koyun...

Bugün ben de o hat üzerinden gitmek istiyorum. Benzeri ile karşı karşıyayız çünkü...

Avrupalı aileler paraya da ticarete de önem veriyordu.

Zenginlik DOĞU'daydı.

Portekizliler ve İspanyollar denizde büyük rekabet içindeydi.

Savaş DOĞU içindi. Macellan PORTEKİZLİ'YDİ ancak İSPANYA kralı için sulara açıldı.

Doğu'ya gitti. 5 gemi ile çıktı, 1 gemi dönebildi. Amerikalılar'ın UZAY MEKİĞİNE ismini verdikleri MACELLAN dengeyi değiştirdi. İngilizler geri duramazdı. İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası ile sahne aldılar. Hedef HİNDİSTAN ve ÇİN'di...

Bu şirket tarihin gidişatını değiştirdi. Adeta yazdı! 250 yıldan fazla süren varlığı döneminde elde ettiği büyüklük günümüz bilişim ve petrol şirketlerinden onlarca kat fazlaydı. Hindistan da Çin de adeta LONDRA'ya taşınıyordu.

Orduları vardı! Ayaklanmalar gördü, katliamlar yaptı. İmtiyaz beratı karşılığında nice krallara rüşvet verdi, Cromwell'e diz çöktürdü. Adam Smith, James Mill, John Stuart Mill, David Hume, Edmund Burke, Johnattan Swift, Thomas Malthus gibi isimlere kucak açtı.

Hiçbir şirketin yapamayacağını yapan bir organizasyondu!

Açalım...

Sanayi DEVRİMİ ile şirket yeni bir sayfa açtı. Hindistan'a geçen şirket TÜRKLER'den yardım gördü. Türk yönetimi masa başı oyunlarda eksik olduğu için şirket giderek fazla yer kapladı. Amaç AVRUPA'da pahalı olan çay, porselen ve ipek gibi ürünleri getirmek ve satmaktı. Ancak ÇİN HÜKÜMDARI engeldi. Çin'in hemen hemen tüm limanları BATI'ya kapalıydı. Ürünleri sadece GÜMÜŞLE satıyor ve KÜRESEL TİCARETE izin vermiyordu... Bu da İNGİLTERE için sıkıntıydı... Bir çözüm şarttı.

Bulundu. Bulan da OSMANLI'da yaşayan iki aileydi. Sassoonslar ve Kadooriesler... Bağdat'taydı bu aileler. Hindistan'a geçtiler.

Çin'i ikna etmek için kafa patlattılar. Çözüm ellerindeydi.

Hindistan'da ürettikleri AFYON'u gizlice ÇİN'e soktular. Kısa süre sonra milyonlarca ÇİNLİ AFYON kullanır hale gelmişti.

Sokakta COVİD'den ölenler gibi düşüp hayatını kaybeden çoktu. Hükümdar "buraya kadar" dedi. Dedi ama EAST INDIA COMPANY DONANMASINI yolladı! NEMESİS öndeydi! Eski Yunan'a göre Nyx'in kızı Tanrıça Nemesis... DEMİRDENDİ! Çin dağıldı. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorlardı. Tutunamadılar...

Artık çay da ipek de sorun değildi. AFYON da...

Ekonomistlerin tam olarak açıklayamadığı bir kazanç elde ediliyordu. Para yağıyordu.

Londra'ya akıyordu. Bu iki aile HSBC'yi kuruyor, Hong Kong'u ele geçiriyordu. Yeni düzen başlıyordu. İngiliz Kraliyet Ailesi de AFYON'a alıştırılıyordu. Kraliyet AİLESİ iki hatta ayrılmıştı... Biri bu ailelerin diğeri ise sarayın izinden gidiyordu. O kadar para kazanıldı ki artık kazanç ABD'ye akıyordu. Oradaki savaşlarda, kanunlarda, başkanlık seçimlerinde Sassoonslar ve Kadooriesler vardı. Paralarını işleten, bire bin katan da ROTHSCHILDLER'Dİ... Hem akraba hem ortak... Haliyle örgütlenme ve MASONLUK kuruldu. Daha doğrusu KÜRESEL hale getirildi... Başka ortak aileler de işin içindeydi.

KÜRESEL PATRONLAR buradan doğuyordu yani...

Bankacılık da paranın dolaşımı da AFYON SAVAŞLARI neticesinde başka bir frekansa giriyordu.

East İndia Company kurulurken nasıl Portekiz Prensesi, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne gelin gidiyorsa bu AİLELER de kendi aralarında evleniyorlardı. Hepsinin başlangıcında BAĞDATLI İKİ AİLE VARDI... Film oradan başlıyordu... Sassoonslar ve Kadooriesler yani...

Nemesis, İNTİKAM TANRIÇASIYDI. İnanışa göre...

Demir gemiler ölüm kusuyordu.

Çinliler bunlara "ŞEYTAN GEMİLERİ" diyordu.

DOĞU'nun zenginliği BATI'yı meydana getiriyor, büyütüyor, büyütüyor, büyütüyordu...

Bu şirket Çin'den çıkarken KOMÜNİZM'in kapısını aralıyordu. Ve pek çok ÇİNLİ aile BUNLARIN KIZLARIYLA evleniyordu! Hiç bilinmeyen bir BAĞ kuruluyordu... Asla ve kat'a günlük düşünmeyen bir akıl vardı.

Dün de yazdığım gibi oyun değişiyor, ABD İKİNCİ BÜYÜK SAVAŞ'tan sonra Çin'e ucuz işgücü tabelası asıyordu. ABD'nin de Çin'in de büyümesinde bu HAT önemli yer tutmaktaydı. Tarih bir şekilde tekerrür mü edecekti yoksa Çin bu kez cevap mı verecekti? Ya da Çin anlaşmalı olarak yeni sistemin oturması için üzerine düşeni mi yapıyordu? ABD-ÇİN arasındaki rekabete de iç siyasete de ülkelerin rollerine de böyle bakmakta fayda var.

İngiliz Sarayını diz çöktüren AİLELERİN burada güçlü olduğunu da sakın unutmayın...

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