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İstanbul’da karla imtihan! Akşam saatlerinde trafiğin son durumu nedir?

İstanbul'da karla imtihan! Akşam saatlerinde trafiğin son durumu nedir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 20:06
İstanbul'da beklenen kar yağışı öğle saatlerinde başladı. Mesai saatlerinde megakentteki trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine yükselirken akşam saatlerinde Avrupa ve Anadolu Yakası'nda trafiğin son durumu nedir? A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, Halıcıoğlu'ndan trafiğin son durumunu aktardı.
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