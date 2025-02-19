19 Şubat 2025, Çarşamba
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İstanbul'da karla imtihan! Akşam saatlerinde trafiğin son durumu nedir?
İstanbul'da beklenen kar yağışı öğle saatlerinde başladı. Mesai saatlerinde megakentteki trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine yükselirken akşam saatlerinde Avrupa ve Anadolu Yakası'nda trafiğin son durumu nedir? A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, Halıcıoğlu'ndan trafiğin son durumunu aktardı.