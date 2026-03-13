Prof.Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Prof.Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı paylaşımda "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi." ifadelerini kullandı.
CANLI ANLATIM
15:59
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı paylaşımda "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekânı cennet, makamı âli olsun." dedi.
15:50
Prof.Dr. İlber Ortaylı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.