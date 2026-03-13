Haberler Canlı Anlatım Yaşam Haberleri Prof.Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Prof.Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 01:14 Son Güncelleme: 13 Mart 2026 16:03 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Prof.Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı paylaşımda "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi." ifadelerini kullandı.

Bir süredir tedavi altında olan ve son olarak entübe edilen Prof.Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. AHaber CANLI YAYIN