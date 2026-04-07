İstanbul'un göbeğinde terör saldırısı: 3 terörist etkisiz hale getirildi | Hainlerin kullandığı araç A Haber'de
İstanbul 4. Levent'te bulunan Yapı Kredi Plazaları önündeki polis noktasında silah sesleri duyuldu. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, iki terörist yaralı ele geçirildi. DEAŞ üyesi saldırganların bina önüne kamuflajlı kıyafetle geldiği ve uzun silahlar taşıdığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyururken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise saldırganların kimliklerini açıklayarak, "İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi. Teröristlerin İstanbul'a geldiği aracı ise A Haber görüntüledi.
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Saldırganların olay yerine geldiği araçta inceleme yapılıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.
Olayın yaşandığı ilk andan itibaren sıcak bölgede konumlanan A Haber ekibi, dehşetin izlerini saniye saniye kaydetti.
Bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirten A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Şu an o çatışmanın ve iki polisimizin yaralanmış olduğu o çatışmanın tam noktasındayız. Burada çok yoğun bir güvenlik önlemi var. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar ile birlikte hem Yapı Kredi Plaza hem de ilerisinde yine İsrail Konsolosluğu’nun olduğu noktadayız" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 1,5-2 saat önce patlak veren çatışmanın ardından İstanbul Polisi’nin bölgeyi adeta kuşattığını vurgulayan Vural, "Polis ekiplerinin, İstanbul Polisi’nin burada ablukaya almış olduğu alan tam olarak bu bölge" sözleriyle ortamın ciddiyetini gözler önüne serdi.
Saldırının perde arkasına dair ulaşılan detaylara ilişkin Ahmet Nazif Vural, "Özellikle az önce yayınımızda Mehmet Karataş da dile getirdi, bu bölgedeki aramalar bir o kadar önemli ve şu an o aramaların derinleştirildiği bilgisini verelim. Bu aramalarda nelere dikkat ediliyor? Özellikle saldırganların, teröristlerin arkasında bir iz bırakıp bırakmadığı yönünde çalışmalar yapılıyor" dedi. Teröristlerin bölgeye ulaşım güzergahına dair kritik bir ayrıntıya dikkat çeken Vural, "İzmit’te kiralanmış bir araçla buraya geliyorlar ve işte onunla alakalı da aslında çalışmalar sürüyor. O araç hangi bölgelerden buraya ulaştı, uğradığı bir nokta var mı? Bununla alakalı bilgiler yine polis ekipleri tarafından toparlanıyor" şeklinde konuştu.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları, saldırının amacına dair önemli ipuçları verdi. Ahmet Nazif Vural, çatışmayı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğunu belirterek, "Bunu özellikle İstanbul Valisi Davut Gül de açıkladı ve bu kişilerin yapmış olduğu bu hareketlerin bir provokasyon içerdiğine dair kendisinin bir düşüncesi olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı. Çatışmanın ara sokaklara kadar uzandığını kaydeden Vural, bölgedeki plaza ve kurum çalışanlarının yaşadığı büyük endişeyi, "Çevrede de çok sayıda çalışma alanı, çeşitli kurum ve plaza olduğunu biliyoruz. Oralardaki insanların da bu bölgede endişeli şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz" sözleriyle aktardı.
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çatışmanın seyri değişti. A Haber muhabiri Vural, saldırganların son durumuna ilişkin, "Çatışmaya giren polislerimize saldıran o saldırganlardan ikisinin yaralı, birisinin ise ölü şekilde ele geçirilmiş olduğu, etkisiz hale getirildiği bilgisi söz konusu" dedi. Yaralı olarak ele geçirilen teröristlerin, saldırının arkasındaki karanlık şebekeye ulaşmak için kritik birer kaynak olduğunu vurgulayan Vural, "O iki kişinin yaralı halde ele geçirilmesi elbette onlara yardımcı olma ihtimali olan herkesin de bu noktada araştırılması demek. Bunun araştırılması ve ortaya çıkartılması da oldukça önemli" şeklinde konuştu.
Olay yeri inceleme ekipleri ve TOMAların bölgedeki mesaisi sürerken, her bir delil titizlikle inceleniyor. Ahmet Nazif Vural, "Silah kovanlarından tutun da görüntülerde de görmüş olduğumuz gibi o saldırganların çantalarının içinde neler olduğuna, telefonlarında kimlerle konuştuklarına kadar bunların hepsi burada araştırılacak" diyerek teknik incelemenin kapsamına değindi. Özellikle saldırganların sırt çantalarına dikkat çeken Vural, "Sırt çantalarıyla beraber geliyor saldırganlar ve bu sırt çantalarında özellikle ne taşıyorlar, hangi sebeple bu bölgeye geliyorlar, bu da yine araştırılacak" bilgisini verdi.