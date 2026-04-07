İstanbul'un göbeğinde terör saldırısı: 3 terörist etkisiz hale getirildi | Hainlerin kullandığı araç A Haber'de

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren sıcak bölgede konumlanan A Haber ekibi, dehşetin izlerini saniye saniye kaydetti.

Bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirten A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Şu an o çatışmanın ve iki polisimizin yaralanmış olduğu o çatışmanın tam noktasındayız. Burada çok yoğun bir güvenlik önlemi var. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar ile birlikte hem Yapı Kredi Plaza hem de ilerisinde yine İsrail Konsolosluğu’nun olduğu noktadayız" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 1,5-2 saat önce patlak veren çatışmanın ardından İstanbul Polisi’nin bölgeyi adeta kuşattığını vurgulayan Vural, "Polis ekiplerinin, İstanbul Polisi’nin burada ablukaya almış olduğu alan tam olarak bu bölge" sözleriyle ortamın ciddiyetini gözler önüne serdi.



İZMİT’TEN GELEN SIR ARAÇ VE DERİNLEŞEN SORUŞTURMA

Saldırının perde arkasına dair ulaşılan detaylara ilişkin Ahmet Nazif Vural, "Özellikle az önce yayınımızda Mehmet Karataş da dile getirdi, bu bölgedeki aramalar bir o kadar önemli ve şu an o aramaların derinleştirildiği bilgisini verelim. Bu aramalarda nelere dikkat ediliyor? Özellikle saldırganların, teröristlerin arkasında bir iz bırakıp bırakmadığı yönünde çalışmalar yapılıyor" dedi. Teröristlerin bölgeye ulaşım güzergahına dair kritik bir ayrıntıya dikkat çeken Vural, "İzmit’te kiralanmış bir araçla buraya geliyorlar ve işte onunla alakalı da aslında çalışmalar sürüyor. O araç hangi bölgelerden buraya ulaştı, uğradığı bir nokta var mı? Bununla alakalı bilgiler yine polis ekipleri tarafından toparlanıyor" şeklinde konuştu.





İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları, saldırının amacına dair önemli ipuçları verdi. Ahmet Nazif Vural, çatışmayı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğunu belirterek, "Bunu özellikle İstanbul Valisi Davut Gül de açıkladı ve bu kişilerin yapmış olduğu bu hareketlerin bir provokasyon içerdiğine dair kendisinin bir düşüncesi olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı. Çatışmanın ara sokaklara kadar uzandığını kaydeden Vural, bölgedeki plaza ve kurum çalışanlarının yaşadığı büyük endişeyi, "Çevrede de çok sayıda çalışma alanı, çeşitli kurum ve plaza olduğunu biliyoruz. Oralardaki insanların da bu bölgede endişeli şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz" sözleriyle aktardı.



TERÖRİSTLERDEN BİRİ ÖLÜ, İKİSİ YARALI ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çatışmanın seyri değişti. A Haber muhabiri Vural, saldırganların son durumuna ilişkin, "Çatışmaya giren polislerimize saldıran o saldırganlardan ikisinin yaralı, birisinin ise ölü şekilde ele geçirilmiş olduğu, etkisiz hale getirildiği bilgisi söz konusu" dedi. Yaralı olarak ele geçirilen teröristlerin, saldırının arkasındaki karanlık şebekeye ulaşmak için kritik birer kaynak olduğunu vurgulayan Vural, "O iki kişinin yaralı halde ele geçirilmesi elbette onlara yardımcı olma ihtimali olan herkesin de bu noktada araştırılması demek. Bunun araştırılması ve ortaya çıkartılması da oldukça önemli" şeklinde konuştu.



SIRTLARINDAKİ ÇANTALARDA NE VARDI?

Olay yeri inceleme ekipleri ve TOMAların bölgedeki mesaisi sürerken, her bir delil titizlikle inceleniyor. Ahmet Nazif Vural, "Silah kovanlarından tutun da görüntülerde de görmüş olduğumuz gibi o saldırganların çantalarının içinde neler olduğuna, telefonlarında kimlerle konuştuklarına kadar bunların hepsi burada araştırılacak" diyerek teknik incelemenin kapsamına değindi. Özellikle saldırganların sırt çantalarına dikkat çeken Vural, "Sırt çantalarıyla beraber geliyor saldırganlar ve bu sırt çantalarında özellikle ne taşıyorlar, hangi sebeple bu bölgeye geliyorlar, bu da yine araştırılacak" bilgisini verdi.



