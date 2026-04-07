İstanbul'un göbeğinde terör saldırısı: 3 terörist etkisiz hale getirildi | Hainlerin kullandığı araç A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul 4. Levent'te bulunan Yapı Kredi Plazaları önündeki polis noktasında silah sesleri duyuldu. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, iki terörist yaralı ele geçirildi. DEAŞ üyesi saldırganların bina önüne kamuflajlı kıyafetle geldiği ve uzun silahlar taşıdığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyururken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise saldırganların kimliklerini açıklayarak, "İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi. Teröristlerin İstanbul'a geldiği aracı ise A Haber görüntüledi.

İstanbul Levent'te bulunan Yapı Kredi Plazaları önündeki polis noktasında silah sesleri duyuldu. Çatışmada 2 polis yaralandı, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

14:54

TERÖRİSTLERİN ARACI A HABER'DE

3 teröristin İstanbul'a geldiği aracı A Haber görüntüledi.

    
SALDIRGANLARIN İZMİT'TEN GELDİĞİ ARAÇTA İNCELEME 
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Saldırganların olay yerine geldiği araçta inceleme yapılıyor. 

A HABER TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI ARACI GÖRÜNTÜLEDİ
14:04

"YARALI TERÖRİSTLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik  kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale  getirilmiştir.
Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri  kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri  bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit  edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı  olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş  olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup  yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. 

 

13:57

A HABER ÇATIŞMANIN OLDUĞU NOKTADA

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren sıcak bölgede konumlanan A Haber ekibi, dehşetin izlerini saniye saniye kaydetti.

Bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirten A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Şu an o çatışmanın ve iki polisimizin yaralanmış olduğu o çatışmanın tam noktasındayız. Burada çok yoğun bir güvenlik önlemi var. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar ile birlikte hem Yapı Kredi Plaza hem de ilerisinde yine İsrail Konsolosluğu’nun olduğu noktadayız" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 1,5-2 saat önce patlak veren çatışmanın ardından İstanbul Polisi’nin bölgeyi adeta kuşattığını vurgulayan Vural, "Polis ekiplerinin, İstanbul Polisi’nin burada ablukaya almış olduğu alan tam olarak bu bölge" sözleriyle ortamın ciddiyetini gözler önüne serdi.


İZMİT’TEN GELEN SIR ARAÇ VE DERİNLEŞEN SORUŞTURMA
Saldırının perde arkasına dair ulaşılan detaylara ilişkin Ahmet Nazif Vural, "Özellikle az önce yayınımızda Mehmet Karataş da dile getirdi, bu bölgedeki aramalar bir o kadar önemli ve şu an o aramaların derinleştirildiği bilgisini verelim. Bu aramalarda nelere dikkat ediliyor? Özellikle saldırganların, teröristlerin arkasında bir iz bırakıp bırakmadığı yönünde çalışmalar yapılıyor" dedi. Teröristlerin bölgeye ulaşım güzergahına dair kritik bir ayrıntıya dikkat çeken Vural, "İzmit’te kiralanmış bir araçla buraya geliyorlar ve işte onunla alakalı da aslında çalışmalar sürüyor. O araç hangi bölgelerden buraya ulaştı, uğradığı bir nokta var mı? Bununla alakalı bilgiler yine polis ekipleri tarafından toparlanıyor" şeklinde konuştu.


İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları, saldırının amacına dair önemli ipuçları verdi. Ahmet Nazif Vural, çatışmayı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğunu belirterek, "Bunu özellikle İstanbul Valisi Davut Gül de açıkladı ve bu kişilerin yapmış olduğu bu hareketlerin bir provokasyon içerdiğine dair kendisinin bir düşüncesi olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı. Çatışmanın ara sokaklara kadar uzandığını kaydeden Vural, bölgedeki plaza ve kurum çalışanlarının yaşadığı büyük endişeyi, "Çevrede de çok sayıda çalışma alanı, çeşitli kurum ve plaza olduğunu biliyoruz. Oralardaki insanların da bu bölgede endişeli şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz" sözleriyle aktardı.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ ÖLÜ, İKİSİ YARALI ELE GEÇİRİLDİ
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çatışmanın seyri değişti.  A Haber muhabiri Vural, saldırganların son durumuna ilişkin, "Çatışmaya giren polislerimize saldıran o saldırganlardan ikisinin yaralı, birisinin ise ölü şekilde ele geçirilmiş olduğu, etkisiz hale getirildiği bilgisi söz konusu" dedi. Yaralı olarak ele geçirilen teröristlerin, saldırının arkasındaki karanlık şebekeye ulaşmak için kritik birer kaynak olduğunu vurgulayan Vural, "O iki kişinin yaralı halde ele geçirilmesi elbette onlara yardımcı olma ihtimali olan herkesin de bu noktada araştırılması demek. Bunun araştırılması ve ortaya çıkartılması da oldukça önemli" şeklinde konuştu.

SIRTLARINDAKİ ÇANTALARDA NE VARDI?
Olay yeri inceleme ekipleri ve TOMAların bölgedeki mesaisi sürerken, her bir delil titizlikle inceleniyor. Ahmet Nazif Vural, "Silah kovanlarından tutun da görüntülerde de görmüş olduğumuz gibi o saldırganların çantalarının içinde neler olduğuna, telefonlarında kimlerle konuştuklarına kadar bunların hepsi burada araştırılacak" diyerek teknik incelemenin kapsamına değindi. Özellikle saldırganların sırt çantalarına dikkat çeken Vural, "Sırt çantalarıyla beraber geliyor saldırganlar ve bu sırt çantalarında özellikle ne taşıyorlar, hangi sebeple bu bölgeye geliyorlar, bu da yine araştırılacak" bilgisini verdi.


 

13:52

"DEVLETİMİZ, HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen çatışmaya ilişkin, "Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" dedi.


İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen çatışmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 3 saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin hızlı ve kararlı müdahalesi, olası daha büyük bir tehdidin önüne geçmiştir. Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor; milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm Emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum. Bu hain saldırı, 'terörsüz Türkiye' ve "terörsüz bölge" hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır. Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

 

13:48

ARACI SİCİLİ TEMİZ ONUR Ç. KİRALADI

Saldırganlardan 3 şahıs arasında yoğun telefon irtibatı tespiti gerçekleşti. Aracı sicili temiz Onur Ç. kiraladığı öğrenildi. Öldürülen Yunus Ç'nin de DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlendi. 

 

 

13:46

ÖMER ÇELİK: "TERÖRE VE TERÖRİSTLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Allah kahraman polislerimizi korusun. Yaralı polislerimize geçmişler olsun. Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz."

 

 

13:40

ÇATIŞMA ANINDAKİ OPERASYON REFLEKSİ

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ VE BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU

Olayın ardından bölgedeki sıcak bilgileri aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi bir son dakika bilgisini paylaşıyor. İstanbul'da Yapı Kredi Plaza blokları önünde görev yapan polisimize silahlı çatışmaya giren üç kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmış, teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. Karataş, teröristlerin geçmişine dair çarpıcı detaylara değinerek, "Bu teröristlerden ikisinin kardeş olduğu bilgisini sizlerle paylaşayım. Şahıslardan birinin dini istismar eden örgütle irtibatlı olduğu, ikisi kardeş olan iki teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" sözleriyle hainlerin profilini ortaya koydu.


HAİN PLAN İZMİT’TE BAŞLADI
Teröristlerin saldırı noktasına nasıl ulaştığına dair yapılan incelemelerde, eylemin lojistik boyutu da aydınlatıldı. Mehmet Karataş, "İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahısların kimlikleri belirlenmiş durumda. Ben açıkçası bu saldırının tarzına, yerdeki şekline baktığımda bir terör örgütüne mensup oldukları yönünde tahminim vardı. Bu örgütün de DEAŞ terör örgütü olma ihtimali çok yüksek diyordum ki Sayın Bakan'ın verdiği bilgiler de bunu gösteriyor" açıklamalarında bulundu.


İSTANBUL EMNİYETİNDEN BÜYÜK BAŞARI
Çatışmanın yaşandığı anlarda polis ekiplerinin gösterdiği direnç, olası bir facianın önüne geçti. İstanbul Valisi Davut Gül’ün açıklamalarına ve emniyetin başarısına dikkat çeken Karataş, "İstanbul Emniyeti'ni gerçekten canı gönülden tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bu teröristler hedefledikleri eylemi gerçekleştirebilmiş olsalardı, hem polislerimizi şehit etmek hem de içeriye girerek bir eylem gerçekleştirmek istiyorlardı. Bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.


Olay yerindeki stratejik müdahaleye değinen Karataş, "Siz bir yerin güvenliğini sağlamak üzere orada duruyorsunuz ancak karşı tarafta uzun namlulu silahları, tabancaları olan ve bu eylemi gerçekleştirmek üzere planlarını yapmış bir grup var. Eğer siz bu saldırıdan hafif yaralı kurtulup üç teröristi de etkisiz hale getirebiliyorsanız bu gerçek anlamda bir başarıdır" ifadelerini kullandı. Teröristlerin çantalarındaki mühimmatın ve saldırı hazırlığının büyüklüğüne işaret eden Karataş, "İstanbul'da bir istihbarat aklının olması ve operasyon refleksinin güçlü olması her zaman başarılı sonuçlar getiriyor. Bu saldırı başarısız olmuştur, İstanbul Emniyeti hainlere geçit vermemiştir" sözleriyle haberi noktaladı.

13:31

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli ve kolluk birimleri eş güdüm içinde çalışmalarını sürdürmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde yürütülmektedir" denildi.

Öte yandan saldırganların ilk görüntüleri çıktı. 

13:30

"TERÖRİSTLER İZMİT'TEN KİRALIK ARAÇLA GELDİ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise "İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi.

 

13:27

SALDIRGANLARIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 1 polisin de yaralandığı bildirildi.

Saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

 

 

13:10

"PROVOKASYON KOKAN BİR HAREKET"

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde İsrail Konsolosluğu çevresindeki silah seslerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül, "Provokasyon kokan bir hareket. 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
Provokasyon kokan bir hareket. Bu bölgede Yapı Kredi var asılolan. Arka tarafta konsolosluk var. Konsoloslukta 2.5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yaşayan herhangi bir diplomat yok." dedi.

 

12:55

A HABER'DE UZMANINDAN DEĞERLENDİRME: GÜVENLİK DUVARI AŞILAMADI

A Haber canlı yayınında konuşan Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu çevresinde yaşanan silahlı saldırı girişimini değerlendirdi. Gökçe, olayın planlı olduğuna dikkat çekerken güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesinin olası bir büyük saldırıyı engellediğini vurguladı.

HEDEF NEYDİ? POLİS Mİ, KONSOLOSLUK MU?

A Haber spikeri Haktan Uysal’ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, saldırının hedefinin henüz netleşmediğini ancak iki ihtimalin öne çıktığını belirtti:

  • Doğrudan güvenlik güçlerine yönelik bir saldırı
  • Konsolosluğa ulaşmayı hedefleyen bir girişim

Gökçe, “Üç kişinin doğrudan polisi hedef alması önemli. Ancak asıl hedefin ne olduğu detaylar ortaya çıktıkça netleşecek” ifadelerini kullandı.

“BU TÜR EYLEMLER ANLIK DEĞİL, PLANLIDIR”

Saldırının spontane olmadığını vurgulayan Gökçe, olayın arkasında bir hazırlık süreci olabileceğine dikkat çekti:

  • Saldırganların bölgeyi önceden gözlemlemiş olabileceği
  • Giriş-çıkışları takip etmiş olabilecekleri
  • Hatta konsolosluk çevresinde keşif yapmış olabilecekleri

“Bu tür eylemler ‘hadi gidip saldıralım’ şeklinde olmaz. En az günler, hatta haftalar süren bir planlama ihtimali vardır” dedi.

KRİTİK TESİSLER NEDEN HEDEFTE?

Gökçe, konsoloslukların “siyasi kritik tesis” olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Özellikle çatışma ortamında olan ülkelerin temsilciliklerinin daha hassas hale geldiğini belirten Gökçe, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu tür noktalar sadece fiziki değil, aynı zamanda siyasi hedeflerdir. Bu nedenle güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulur.”

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHALE

Olayda üç saldırganın etkisiz hale getirilmesinin kritik olduğuna dikkat çeken Gökçe, güvenlik güçlerinin müdahalesini şu sözlerle değerlendirdi:

  • Saldırı kısa sürede bastırıldı
  • Güvenlik hattı aşılmadı
  • Olası daha büyük bir eylem engellendi

Gökçe, “Bu, güvenlik güçlerinin eğitimli ve hazırlıklı olduğunu gösteriyor” dedi.

YARALI SALDIRGAN KRİTİK BİLGİLER SAĞLAYABİLİR

Saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Gökçe, bu kişinin sorgusunun olayın arka planını aydınlatabileceğini belirtti.

Gökçe, “Bağlantılar, organizasyon yapısı ve hedefin ne olduğu bu sorgularla ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE GİBİ BİR COĞRAFYADA HATA PAYI YOK”

Gökçe, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın risklerine dikkat çekerek güvenlik birimlerinin sürekli yüksek alarm durumunda olması gerektiğini söyledi:

“En küçük bir zafiyet hem can kaybına yol açar hem de korunan tesisin güvenliğini tehlikeye atar.”

SALDIRININ ARKASINDA NASIL BİR YAPI VAR?

Saldırının arkasındaki yapıya ilişkin ihtimalleri de değerlendiren Gökçe, iki farklı senaryoya işaret etti:

  • Dağınık ve eğitimsiz bir grup tarafından gerçekleştirilen eylem
  • Daha organize ve yapılaşmış bir örgüt tarafından planlanan saldırı

Bu ayrımın, olayın kapsamını ve amacını doğrudan belirleyeceğini ifade etti.

12:39

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuya ilişkin, "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

 

12:34

YARALI KOMİSERİN DURUMU AĞIR DEĞİL

A Haber.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre ise henüz saldırının nereye olduğu, hedefin ne olduğu, saldırganların kim olduğu netlik kazanmadı.

Yaralı komiserin durumu ağır olmamakla birlikte hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

 

12:28

İLK DETAYLAR A HABER'DE

A Haber özel haberler şefi Mehmet Karataş, "3 kişi etkisiz hale getirildi. 2 polisin yaralandı" dedi.

HEDEF İSRAİL KONSOLOSLUĞU MU?
Saldırının gerçekleştiği noktanın kritik önemine değinen Karataş, "Olay yerine baktığımızda eğer burada İsrail Konsolosluğu'na yönelik yapılan bir saldırıysa, bu tabii çok daha farklı değerlendirilebilir" sözleriyle aktardı. Gerçekleşen bu saldırının tesadüfi bir karşılaşma olmadığını vurgulayan Karataş, "Burada gerçekleşen bu saldırının yani ilk önce şüpheli bir durum ya da karşılıklı bir yüz yüze gelerek yapılan bir saldırı değil, direkt karşı taraftan polisimizin olduğu noktaya gerçekleşen bir saldırı neticesinde gerçekleşen bir çatışmayı konuşuyoruz şu anda" dedi.


HAİN PLANDA DEAŞ PARMAĞI MI VAR?
Terör örgütü izlerine dair önemli duyumları paylaşan Mehmet Karataş, "Tabii net olmamakla birlikte şunu özellikle söyleyeyim ki bu gerçekleşen saldırıda bir terör örgütü izleri görülüyor. Yine bu saldırıyı gerçekleştiren örgütün de yine şu an ilk yapılan izlenimlerde DEAŞ terör örgütünün olduğu yönünde bir izlenim söz konusu olduğunu sizlerle paylaşayım" ifadelerini kullandı. Karataş, bu bilgilerin resmi makamlarca teyit edilmesini beklemenin önemini de hatırlattı.


BİLGİ KİRLİLİĞİNE NOKTA: PLAZA DEĞİL KONSOLOSLUK ÖNÜ
Olayın ilk anlarında yayılan yanlış bilgileri düzelten Karataş, "Ben ilk bu bilgiyi haber kaynaklarımdan aldığımda şunu gördüm; yani oradaki plazaların olduğu yerde hatta ilk önce plazaların içerisindeki bir çatışma olduğu yönünde bir bilgi kirliliği geldi. Ama sonrasında konsolosluk önünde gerçekleşince bazen bir kişinin bir eylem yapıyor olması durumları gerçekleşebiliyor ama burada üç kişinin organize bir şekilde, planlı bir şekilde bir anda saldırıyı gerçekleştirdiği zaten buradaki yaralanan polisimizin de ilk saldırı esnasında yaralandığının altını çizeyim" şeklinde konuştu.


EMNİYET GÜÇLERİNDEN NEFES KESEN OPERASYON VE ABLUKA
Saldırı sonrası emniyet birimlerinin bölgeyi saniyeler içinde kuşattığını belirten Karataş, "İstanbul polisi anında o noktayı ablukaya alıyor ve dört bir tarafı kapatmaya başlıyor. Organize Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ekipleri, tamamı şu an o bölgede Çevik Kuvvet'le birlikte, Asayiş'le birlikte o bölgede yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştiriyor" sözleriyle sıcak temas sonrası alınan güvenlik önlemlerini aktardı.


KRİTİK BAŞARI: BİRİ SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonun teknik detaylarına dair çok önemli bir ayrıntıyı paylaşan Karataş, "Bu operasyonun üç kişi etkisiz hale getirilerek sonuçlanması bir başarı ama daha da önemlisi benim aldığım bilgiye göre bunlardan bir tanesinin yaralı olarak ele geçirilmesi çok daha başka bir başarı olduğunun altını çizeyim" dedi. Terör örgütlerinin genelde yakalanacaklarını anladıklarında kendilerini imha ettiklerini hatırlatan Karataş, "Burada henüz kendisini infaz etmeden, orada öldürmeden hemen İstanbul polisinin bunu yaralı bir şekilde ele geçirmiş olması da ayrı bir başarı ki bunu uzmanlar da değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

ÇAPRAZ ATEŞ TUZAĞI VE SALDIRI ŞEKLİ
Teröristlerin saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine dair detayları veren Mehmet Karataş, "Burada saldırıyı gerçekleştiren üç kişi. Bunların ikisinin bir noktada olduğu, diğer bir kişinin de ayrı bir yerden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyeyim. Yani bir noktada aslında çapraz bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Ama burada tek kişi olanın yaralandığı, diğer bir arada olan iki kişinin de İstanbul polisi tarafından etkisiz hale getirildiği yönünde bir bilgi ulaştığını sizlerle paylaşmış olayım" şeklinde konuştu.

12:27

İSRAİL KONSOLOSLUĞU YAKININDAKİ ÇATIŞMA

İSRAİL KONSOLOSLUĞU YAKININDA SİLAH SESLERİ

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. 

 

