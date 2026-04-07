Teröristlerin kimlikleri ve bağlantıları deşifre oldu
İstanbul’un kalbinde, Yapı Kredi Plaza önünde görevli emniyet güçlerini hedef alan kalleş saldırı planı kahraman polisimizin dikkatiyle bozuldu. Uzun namlulu silahlarla eylem hazırlığında olan ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları saptanan 3 terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri belirlenen teröristlerin kan donduran planı, emniyetin yüksek operasyon refleksiyle hüsranla sonuçlandı.