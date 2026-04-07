İstanbul’da terör girişimi püskürtüldü! Detaylar A Haber'de

İstanbul’un 4. Levent semtinde bulunan Yapı Kredi Plazaları önündeki polis noktasında silah sesleri yükseldi. Çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist yaralı olarak yakalandı. DEAŞ üyesi olduğu belirlenen saldırganların, bina önüne kamuflajlı kıyafetlerle geldiği ve uzun namlulu silahlar taşıdığı tespit edildi. Saldırıya ilişkin detaylar, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ile muhabir Ahmet Nazif Vural tarafından aktarıldı.