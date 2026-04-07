Teröristlerin kiraladıkları aracın faturası ortaya çıktı

İstanbul’un 4. Levent semtinde bulunan Yapı Kredi Plazaları önündeki polis noktasında silah sesleri duyuldu. Çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist yaralı olarak yakalandı. DEAŞ üyesi olduğu belirlenen saldırganların, bina önüne kamuflajlı kıyafetlerle geldiği ve uzun namlulu silahlar taşıdığı tespit edildi. Hain eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen teröristlerden O.Ç.’nin, saldırı öncesinde izini kaybettirmek ve dikkat çekmemek için çeşitli yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı. Şüphelinin, “Ailem için kiralıyorum” diyerek bir araç kiralama şirketine gittiği, tüm resmi prosedürleri yerine getirerek kendisini sıradan bir müşteri gibi gösterdiği belirlendi. Saldırı planına ilişkin detaylar, A Haber muhabiri Yusuf Gül tarafından olay yerinden aktarıldı.