İstanbul'daki terör saldırıda yeni görüntü: Kullanılan kiralık aracın izi kamerada
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 saldırganın kullandığı aracın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki işletmeden ayrıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Kısa süreli görüntü kaydında, saldırganlardan Onur Ç. (25) tarafından 3 Nisan saat 20.30'da kiralandığı belirlenen aracın, işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 20.43 sıralarında iş yeri sahasından çıkış yaparak uzaklaştığı anlar yer alıyor.