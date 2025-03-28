CANLI | Büyük bayram göçü başladı! İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk sürüyor

19:00 28 Mart 2025



Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya diğer şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, terminalde kalabalık oluşturdu. Otobüs firmaları, artan talepleri karşılamak amacıyla ek seferler düzenliyor. ​AŞTİ yetkililerinden alınan bilgilere göre, bayram tatili süresince terminale 17 bin 662 otobüs giriş-çıkış yaptı ve toplamda 706 bin 480 yolcu sirkülasyonu gerçekleşti. ​Yoğunluğun günün geç saatlerinde de devam ettiği belirtiliyor. Vatandaşların rahat ve güvenli bir yolculuk yapabilmesi için terminalde gerekli önlemler alınmış durumda. ​Bayram tatili süresince AŞTİ'deki yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor. Seyahat edecek vatandaşların biletlerini önceden temin etmeleri ve olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.​Son durumu ise A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.