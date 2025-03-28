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CANLI | Büyük bayram göçü başladı! İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk sürüyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 17:42 Güncelleme: 28.03.2025 23:00
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Büyük bayram göçü başladı!

9 günlük Ramazan tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. Yola çıkan vatandaşlar, Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova ve Bursa'daki bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturuyor. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de de trafik yoğunluğu sürüyor. Detayları A Haber muhabirleri bölgeden aktardı.

9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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22:39 28 Mart 2025

İZMİR OTOYOLU İLE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

İdari izinle 9 gün olan bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'da birçok vatandaş, güneye gitmek için yola çıktı. Yola çıkan vatandaşlar, Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova ve Bursa'daki bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Hersek Gişeleri'nde, İstanbul'dan geliş kısmında trafiği rahatlatmak için 17 gişeden 12'sini açan yetkililer, bu yolla araç birikiminin de önüne geçmeyi planlıyor.

Köprü dışında otoyol ve İzmit-Yalova, Yalova-Bursa kara yollarında da devam eden akıcı yoğunluğun yarın artabileceğini değerlendiren ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

İZMİR OTOYOLU İLE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI
19:41 28 Mart 2025

BAŞKENTTE BAYRAM TATİLİ ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

   Başkentten 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenler ve şehre giriş yapanlar ana yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Özellikle akşam saatlerinde artan yoğunluk nedeniyle Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşların huzur ve güven içinde bayramını geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürülüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Tatili şehir dışında geçirmek isteyenler Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

19:00 28 Mart 2025

AŞTİ'DE RAMAZAN BAYRAM'I YOĞUNLUĞU

AŞTİ'DE RAMAZAN BAYRAM'I YOĞUNLUĞU!


Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya diğer şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, terminalde kalabalık oluşturdu. Otobüs firmaları, artan talepleri karşılamak amacıyla ek seferler düzenliyor. ​AŞTİ yetkililerinden alınan bilgilere göre, bayram tatili süresince terminale 17 bin 662 otobüs giriş-çıkış yaptı ve toplamda 706 bin 480 yolcu sirkülasyonu gerçekleşti. ​Yoğunluğun günün geç saatlerinde de devam ettiği belirtiliyor. Vatandaşların rahat ve güvenli bir yolculuk yapabilmesi için terminalde gerekli önlemler alınmış durumda. ​Bayram tatili süresince AŞTİ'deki yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor. Seyahat edecek vatandaşların biletlerini önceden temin etmeleri ve olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.​Son durumu ise A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.

 

17:40 28 Mart 2025

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85'E ULAŞTI

İSTANBUL'DA BÜYÜK BAYRAM GÖÇÜ!

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 85'e ulaştı. TEM Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Avrupa Yakası’nda Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne kadar trafik ağır ilerlerken, Anadolu Yakası’nda Kadıköy’den Tuzla’ya kadar uzun araç kuyrukları oluştu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul’da yaşanan bayram trafiğini yerinden takip ederek, vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini ve yoğunluğun özellikle öğleden sonra arttığını belirtti. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85’E ULAŞTI
17:17 28 Mart 2025

KİLİT KAVŞAK KIRIKKALE'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA SON DURUM NE?

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale kara yolunda bayram yoğunluğu başladı. Kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar düşük hızlarda ilerliyor. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor

 

17:14 28 Mart 2025

D100 KARAYOLUNUN KASTAMONU KESİMİNDE BAYRAM YOLCULUĞU BAŞLADI

D100 KARAYOLUNUN KASTAMONU KESİMİNDE BAYRAM YOLCULUĞU BAŞLADI!

9 günlük Ramazan tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. İstanbul’u Karadeniz, İçanadolu ve Karadeniz bölgelerine bağlayan D100 karayolunun Kastamonu geçişinde ise yola çıkan sürücüler akıcı bir yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor. Karayolları ekipleri D100 karayolunun Tosya ilçesi geçişinde trafik akışını düzenlemek için belirli noktalarda çalışmalar yaparken, polis ve jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı.

 

 

16:13 28 Mart 2025

BAKANLIK DUYURDU! YASAK BU GECE BAŞLIYOR

 İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar bazı yollara girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alındığı belirtilerek, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, İçişleri Bakanlığımız tarafından; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır" denildi.

 

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