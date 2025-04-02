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Meteoroloji CANLI | Sel, fırtına ve toz taşınımı Türkiye'yi sardı! 15 günlük uyarı geldi: İstanbul, Aydın, İzmir...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 06:51 Güncelleme: 02.04.2025 07:13
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Sel, fırtına ve çöl tozu uyarısı! MGM’den 14 ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemiz genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle bazı bölgelerde yağışların şiddetli olması bekleniyor.

Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı konusunda uyardı.

İşte bölge bölge canlı hava durumu takibi...

CANLI ANLATIM
06:49 02 Nisan 2025

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SOĞUK HAVA UYARISI

Yağışların Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Muğla, Düzce, Bolu, Tunceli, Bingöl ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Malatya çevresinde yağış miktarının 100 kg’a yaklaştığı bildirildi. Meteoroloji uzmanları, yağışlı periyodun nisan ayının ilk yarısı boyunca devam edeceğini belirtiyor.

Hava sıcaklıkları ise kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece düşecek. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SOĞUK HAVA UYARISI
06:48 02 Nisan 2025

METEOROLOJİ’DEN 14 İLE SARI UYARI

Meteoroloji, Adana, Antalya, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye illeri için sarı uyarı yaptı. Bu uyarı özellikle hava koşullarının olumsuz olabileceği bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Yüksek rüzgar, ani sıcaklık değişimleri veya yağış gibi durumlara karşı hazırlıklı olunması önem taşıyor.
 
METEOROLOJİ’DEN 14 İLE SARI UYARI
06:47 02 Nisan 2025

RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Uzmanlar, toz taşınımının görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtiyor.

RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!
06:46 02 Nisan 2025

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışlarına karşı dikkatli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı tedbir alınmalı.

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Ulaşımda aksamalar ve solunum sıkıntıları yaşanabileceğinden hassas gruplar önlem almalı.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR
06:45 02 Nisan 2025

​BÖLGELERDE YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

MARMARA'DA YAĞIŞLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli başta olmak üzere bölge genelinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları 12 ila 17 derece arasında seyredecek.

 

​BÖLGELERDE YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
06:44 02 Nisan 2025

İÇ ANADOLU'DA RÜZGAR KUVVETLENİYOR

Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir başta olmak üzere İç Anadolu genelinde sağanak bekleniyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde rüzgarın hızı zaman zaman 60 km/saat seviyelerine ulaşabilecek. Sıcaklıklar ise 16-18 derece arasında olacak.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde de hava durumu benzer bir tablo çizecek. Bolu, Karabük, Samsun ve Trabzon'da gök gürültülü sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgar zaman zaman etkisini artıracak.

İÇ ANADOLU’DA RÜZGAR KUVVETLENİYOR
06:44 02 Nisan 2025

EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Ege Bölgesi'nde de yağış etkisini gösterecek. İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak beklentisi nedeniyle vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Sıcaklıklar 12 ila 19 derece arasında değişecek.

AKDENİZ'DE YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI BİR ARADA

Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Adana ve Hatay'ın belli kesimlerinde de sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, bölgede Afrika kökenli toz taşınımının etkili olabileceği belirtiliyor.

EGE’DE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
06:43 02 Nisan 2025

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Van, Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, bölgenin güneydoğu kesimlerinde rüzgar hızlı esecek. Sabah saatlerinde yağışlar özellikle Van çevresinde daha etkili olabilir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI VE YAĞIŞ

Diyarbakır, Batman, Siirt ve Adıyaman başta olmak üzere bölgede sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

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