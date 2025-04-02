Meteoroloji CANLI | Sel, fırtına ve toz taşınımı Türkiye'yi sardı! 15 günlük uyarı geldi: İstanbul, Aydın, İzmir...

06:44 02 Nisan 2025

Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir başta olmak üzere İç Anadolu genelinde sağanak bekleniyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde rüzgarın hızı zaman zaman 60 km/saat seviyelerine ulaşabilecek. Sıcaklıklar ise 16-18 derece arasında olacak.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde de hava durumu benzer bir tablo çizecek. Bolu, Karabük, Samsun ve Trabzon'da gök gürültülü sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgar zaman zaman etkisini artıracak.