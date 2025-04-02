Meteoroloji CANLI | Sel, fırtına ve toz taşınımı Türkiye'yi sardı! 15 günlük uyarı geldi: İstanbul, Aydın, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemiz genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle bazı bölgelerde yağışların şiddetli olması bekleniyor.
Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı konusunda uyardı.
İşte bölge bölge canlı hava durumu takibi...
KUVVETLİ YAĞIŞ VE SOĞUK HAVA UYARISI
Yağışların Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Muğla, Düzce, Bolu, Tunceli, Bingöl ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Malatya çevresinde yağış miktarının 100 kg’a yaklaştığı bildirildi. Meteoroloji uzmanları, yağışlı periyodun nisan ayının ilk yarısı boyunca devam edeceğini belirtiyor.
Hava sıcaklıkları ise kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece düşecek. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.
METEOROLOJİ’DEN 14 İLE SARI UYARI
RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bununla birlikte, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Uzmanlar, toz taşınımının görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtiyor.
VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışlarına karşı dikkatli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı tedbir alınmalı.
TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Ulaşımda aksamalar ve solunum sıkıntıları yaşanabileceğinden hassas gruplar önlem almalı.
BÖLGELERDE YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
MARMARA'DA YAĞIŞLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli başta olmak üzere bölge genelinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları 12 ila 17 derece arasında seyredecek.
İÇ ANADOLU'DA RÜZGAR KUVVETLENİYOR
Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir başta olmak üzere İç Anadolu genelinde sağanak bekleniyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde rüzgarın hızı zaman zaman 60 km/saat seviyelerine ulaşabilecek. Sıcaklıklar ise 16-18 derece arasında olacak.
KARADENİZ'DE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR
Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde de hava durumu benzer bir tablo çizecek. Bolu, Karabük, Samsun ve Trabzon'da gök gürültülü sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgar zaman zaman etkisini artıracak.
EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Ege Bölgesi'nde de yağış etkisini gösterecek. İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak beklentisi nedeniyle vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Sıcaklıklar 12 ila 19 derece arasında değişecek.
AKDENİZ'DE YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI BİR ARADA
Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Adana ve Hatay'ın belli kesimlerinde de sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, bölgede Afrika kökenli toz taşınımının etkili olabileceği belirtiliyor.
DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Van, Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, bölgenin güneydoğu kesimlerinde rüzgar hızlı esecek. Sabah saatlerinde yağışlar özellikle Van çevresinde daha etkili olabilir.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI VE YAĞIŞ
Diyarbakır, Batman, Siirt ve Adıyaman başta olmak üzere bölgede sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
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- Meteoroloji CANLI | Sel, fırtına ve toz taşınımı Türkiye'yi sardı! 15 günlük uyarı geldi: İstanbul, Aydın, İzmir...
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