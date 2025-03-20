CANLI | Kış bitmedi! Meteoroloji'den o illere fırtına ve kar uyarısı: Havalar ne zaman ısınacak?

06:46 20 Mart 2025

❆Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da güney yönlü rüzgarlar etkili olacak. Güney Ege ve İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgar, Akdeniz’de ise kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

❆Kuvvetli Yağış ve Sel Tehlikesi

Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.

❆Çığ Tehlikesi ve Don Olayı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanması bekleniyor. Yetkililer, özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

❆Zirai Don Riski

Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zirai don tehlikesi öngörülüyor. Tarımla uğraşan vatandaşların gerekli önlemleri alması, meteorolojinin yayınladığı sıcaklık tahminlerini takip etmesi önerildi.