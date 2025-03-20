CANLI | Kış bitmedi! Meteoroloji'den o illere fırtına ve kar uyarısı: Havalar ne zaman ısınacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında yağış bekleniyor.
Yağışlar genellikle kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülürken, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağmur etkili olacak. Özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Peki soğuk hava ülkeyi ne zaman terk edecek?
İşte bölge bölge anlık hava durumu raporu...
METEOROLOJİ’DEN 33 İLE SARI ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 33 il için sarı alarm verdi. Buna göre Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman ve Şırnak’ta vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Sarı alarm verilen illerde kuvvetli yağış, kar, rüzgar ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbir alınması gerektiği bildirildi. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olmasını tavsiye etti.
HAVA NE ZAMAN ISINACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, soğuk ve yağışlı havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. O tarihten sonra sıcaklıklarda kademeli bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor.
TERMOMETRELER 10 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜ
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'nin büyük bir bölümünde sıcaklıkların 10 derecenin altına düşmesine neden oldu. 59 ilde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında seyretti.
En düşük sıcaklık Yozgat’ta sıfırın altında 3,1 derece olarak ölçülürken, Ankara 0,4, İstanbul 6,3 ve İzmir 9,5 dereceyle soğuk hava dalgasından etkilenen şehirler arasında yer aldı.
METEOROLOJİ’DEN KRİTİK UYARILAR
❆Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da güney yönlü rüzgarlar etkili olacak. Güney Ege ve İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgar, Akdeniz’de ise kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
❆Kuvvetli Yağış ve Sel Tehlikesi
Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.
❆Çığ Tehlikesi ve Don Olayı
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanması bekleniyor. Yetkililer, özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.
❆Zirai Don Riski
Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zirai don tehlikesi öngörülüyor. Tarımla uğraşan vatandaşların gerekli önlemleri alması, meteorolojinin yayınladığı sıcaklık tahminlerini takip etmesi önerildi.
TÜRKİYE’DE SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR
MARMARA’DA SERT RÜZGAR VE KAR SÜRPRİZİ
Marmara Bölgesi'nde hava bugün kapalı ve soğuk. İstanbul, Bursa ve Kocaeli başta olmak üzere bölgenin doğusunda aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar, zamanla Bursa, Sakarya ve Bilecik gibi iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşebilir. Rüzgar kuzeyli yönlerden sert esecek.
Meteoroloji uzmanları, özellikle kıyı hattında yaşayanları rüzgârın zaman zaman fırtına şiddetinde (40-70 km/sa) eseceği konusunda uyardı.
EGE’DE YEREL KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK
Ege Bölgesi’nde hava genellikle bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışı görülebilir. İzmir, Muğla ve Denizli’de ise yağış beklenmiyor ancak rüzgârın güney Ege’de kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Özellikle denizcilerin ve balıkçıların dikkatli olması gerekiyor.
AKDENİZ’DE KUVVETLİ FIRTINA KAPIDA
Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim. Doğu Akdeniz’de, Adana hariç, birçok noktada yağış bekleniyor. Hatay ve Mersin’de sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.
Rüzgar, yer yer 90 km/sa hıza ulaşabilecek kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Bu nedenle çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olunmalı.
İÇ ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artırıyor. Ankara, Konya ve Nevşehir gibi birçok şehirde gün içinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Bölgenin doğusunda ise zaman zaman kuvvetli kar yağışı görülebilir.
Sürücüler için en büyük tehlike ise buzlanma. Yolların don tehlikesine karşı açık tutulması için ekipler teyakkuzda.
KARADENİZ’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Batı Karadeniz’de yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak. Sinop çevresinde yerel olarak kuvvetli yağışlar beklenirken Doğu Karadeniz’de kıyı bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili olacak.
Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesine dikkat çekiliyor. Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA SAĞANAK VE KAR SINIRI
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise yağmurun kara dönüşme ihtimali var.
Özellikle Mardin ve Siirt gibi yükseltiye sahip bölgelerde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
DOĞU ANADOLU’DA YOĞUN KAR VE BUZLANMA UYARISI
Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış kendini hissettiriyor. Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde yoğun kar beklenirken, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı şiddetini artırabilir.
Bölgede buzlanma ve don olayları sık görülüyor. Çığ riski bulunan bölgelerde tedbir alınması gerektiği belirtildi.
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- CANLI | Kış bitmedi! Meteoroloji'den o illere fırtına ve kar uyarısı: Havalar ne zaman ısınacak?
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